Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

4 января 2026, 23:33

Как понижение рейтинга «Делимобиля» может повлиять на тарифы, доступность авто и условия аренды

Крупнейший российский каршеринг «Делимобиль» оказался в центре внимания финансового рынка. Рейтинговое агентство резко изменило оценку компании — и это может повлиять не только на её финансы, но и на будущее всего сервиса аренды авто.

Компания ПАО «Каршеринг Руссия», оперирующая под брендом «Делимобиль», столкнулась с важными изменениями на долговом рынке. 30 декабря 2025 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг эмитента с уровня A(RU) до BBB+(RU). Одновременно прогноз по рейтингу был изменён со «стабильного» на «негативный», а сам рейтинг получил статус «под наблюдением», выяснило издание Abn.agency.

Решение касается именно кредитоспособности компании как эмитента, а не отдельных выпусков облигаций или других ценных бумаг. Пересмотр рейтинга был проведён по договорной основе в рамках стандартной методологии АКРА, которая находится в открытом доступе. При этом в самой компании «Делимобиль» заявили, что не располагают дополнительными пояснениями от рейтингового агентства и не могут прокомментировать причины изменения оценки подробнее.

Понижение на одну ступень может показаться формальным шагом, однако для рынка оно имеет значительные последствия. Рейтинг BBB+(RU) находится на нижней границе категории «инвестиционный», что ограничивает круг инвесторов, готовых приобретать долговые инструменты компании. Фонды и банки, работающие по строгим регуляторным рамкам, зачастую не могут вкладываться в активы ниже уровня A–, что может привести к росту стоимости заимствований для «Делимобиля».

Негативный прогноз и статус «под наблюдением» указывают на вероятность дальнейшего пересмотра рейтинга в ближайшие месяцы — в том числе в сторону нового понижения. Это, в свою очередь, может повлиять на условия кредитования, стоимость лизинга парка автомобилей и даже масштабы расширения сервиса в регионах.

«Делимобиль» остаётся одним из крупнейших игроков на российском рынке краткосрочной аренды автомобилей. Компания активно развивает флот, включая электромобили и премиальные модели, а также расширяет географию присутствия. Однако в последние годы отрасль сталкивается с ростом конкуренции, изменением потребительского поведения и ужесточением условий финансирования. На этом фоне любое ослабление финансовой устойчивости становится серьёзным вызовом.

Пока официальной информации о возможных корректировках в бизнес-модели, изменении тарифов или сокращении парка не поступало. Однако аналитики отмечают, что подобные рейтинговые действия часто предшествуют реструктуризации задолженности или поиску новых источников капитала.

Для пользователей сервиса прямые последствия могут быть неочевидны в краткосрочной перспективе. Тем не менее, в среднесрочной перспективе возможны изменения в доступности машин, увеличение залоговых сумм или внедрение новых условий страхования. Также нельзя исключать, что компания усилит фокус на монетизации через дополнительные услуги — например, подписки, пакеты поездок или интеграции с такси и доставкой.

Ситуация с рейтингом «Делимобиля» отражает более широкую тенденцию: на фоне макроэкономической неопределённости инвесторы и рейтинговые агентства всё внимательнее смотрят на операционную эффективность и долговую нагрузку компаний цифрового транспорта, даже самых известных и масштабных.

