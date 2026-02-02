Что известно о мощных внедорожниках Rox, которые будут собирать в Калининграде?

Крупные гибридные внедорожники Rox 01 начнут собирать в России весной 2026 года

Российский автопром готовится к запуску производства новых гибридных внедорожников Rox 01. Почему этот проект может изменить расстановку сил на рынке и какие перспективы сулит отечественным водителям — разбираемся подробно.

Весна 2026 года обещает стать поворотным моментом для российского автомобильного рынка: на заводе «Автотор» стартует сборка крупных гибридных внедорожников Rox 01. Это событие не просто очередной запуск новой модели — речь идет о масштабном проекте, который способен изменить баланс сил в сегменте премиальных SUV и дать отечественным автолюбителям доступ к современным технологиям, ранее недоступным в России.

Производство Rox 01 будет организовано по схеме, позволяющей максимально быстро наладить выпуск: на первом этапе автомобили будут собирать на базе уже сваренного и окрашенного кузова. Такой подход дает возможность гибко реагировать на спрос и оперативно выводить на рынок не только базовую модель, но и более дорогой вариант Rox Adamas. Для «Автотора» это не первый опыт работы с премиальными брендами — за плечами предприятия более 2,6 миллиона собранных машин и свыше двух сотен моделей мировых марок.

Rox Motor — относительно молодой, но амбициозный игрок, созданный в 2021 году при поддержке китайского холдинга Weiqiao Pioneering Group и инвесторов из ОАЭ. За короткое время компания вышла на рынки более 30 стран, а теперь делает ставку на Россию как на стратегически важное направление. Для отечественного автопрома это шанс не только получить доступ к передовым технологиям, но и укрепить позиции на фоне растущей конкуренции с азиатскими производителями.

Особое внимание уделяется перспективе глубокой локализации производства. В планах — постепенное увеличение доли российских комплектующих, что позволит снизить зависимость от импорта и сделать Rox 01 более доступным для покупателей. Такой подход может стать примером для других совместных проектов и дать толчок развитию смежных отраслей.

Технически Rox 01 — это настоящий гигант: длина кузова превышает 5 метров, а под капотом скрывается гибридная силовая установка мощностью 475 л.с. Интересно, что бензиновый двигатель здесь не приводит в движение колеса напрямую — он работает исключительно как генератор, обеспечивая питание для электромоторов на всех четырех осях. Такая схема позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 5,5 секунды и проезжать до 1115 км на одной заправке по циклу WLTC. Для российских условий, где дальние поездки и сложные дорожные условия — не редкость, подобная комбинация мощности и автономности выглядит особенно привлекательно.

Президент «Автотор АвтоХолдинг» Евгений Петухов подчеркивает, что сотрудничество с Rox Motor открывает новые горизонты: «За последние 20 лет китайский автопром сделал фантастический шаг вперед с точки зрения технологий. Мы рассматриваем ROX Motor как перспективного партнера. Нам интересно изучить их технологии последовательного гибрида. Кроме того, работая с моделью 01, мы сможем продолжить наш опыт по производству автомобилей премиум-класса».

Появление Rox 01 на российском рынке может стать сигналом для других производителей: спрос на крупные, мощные и технологичные внедорожники в стране стабильно высок. Если проект окажется успешным, не исключено, что в ближайшие годы мы увидим новые совместные инициативы и дальнейшее расширение линейки моделей, адаптированных под российские реалии.

В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, а отечественные производители ищут пути для обновления модельного ряда, запуск Rox 01 выглядит как своевременный и амбициозный шаг. Для покупателей это шанс получить современный автомобиль с уникальными характеристиками, а для отрасли — возможность выйти на новый уровень технологического развития.