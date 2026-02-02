Что известно о мощных внедорожниках Rox, которые будут собирать в Калининграде?

2 февраля 2026, 14:48
Крупные гибридные внедорожники Rox 01 начнут собирать в России весной 2026 года
Крупные гибридные внедорожники Rox 01 начнут собирать в России весной 2026 года
Российский автопром готовится к запуску производства новых гибридных внедорожников Rox 01. Почему этот проект может изменить расстановку сил на рынке и какие перспективы сулит отечественным водителям — разбираемся подробно.
Весна 2026 года обещает стать поворотным моментом для российского автомобильного рынка: на заводе «Автотор» стартует сборка крупных гибридных внедорожников Rox 01. Это событие не просто очередной запуск новой модели — речь идет о масштабном проекте, который способен изменить баланс сил в сегменте премиальных SUV и дать отечественным автолюбителям доступ к современным технологиям, ранее недоступным в России.
Производство Rox 01 будет организовано по схеме, позволяющей максимально быстро наладить выпуск: на первом этапе автомобили будут собирать на базе уже сваренного и окрашенного кузова. Такой подход дает возможность гибко реагировать на спрос и оперативно выводить на рынок не только базовую модель, но и более дорогой вариант Rox Adamas. Для «Автотора» это не первый опыт работы с премиальными брендами — за плечами предприятия более 2,6 миллиона собранных машин и свыше двух сотен моделей мировых марок.
Rox Motor — относительно молодой, но амбициозный игрок, созданный в 2021 году при поддержке китайского холдинга Weiqiao Pioneering Group и инвесторов из ОАЭ. За короткое время компания вышла на рынки более 30 стран, а теперь делает ставку на Россию как на стратегически важное направление. Для отечественного автопрома это шанс не только получить доступ к передовым технологиям, но и укрепить позиции на фоне растущей конкуренции с азиатскими производителями.
Особое внимание уделяется перспективе глубокой локализации производства. В планах — постепенное увеличение доли российских комплектующих, что позволит снизить зависимость от импорта и сделать Rox 01 более доступным для покупателей. Такой подход может стать примером для других совместных проектов и дать толчок развитию смежных отраслей.
Технически Rox 01 — это настоящий гигант: длина кузова превышает 5 метров, а под капотом скрывается гибридная силовая установка мощностью 475 л.с. Интересно, что бензиновый двигатель здесь не приводит в движение колеса напрямую — он работает исключительно как генератор, обеспечивая питание для электромоторов на всех четырех осях. Такая схема позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 5,5 секунды и проезжать до 1115 км на одной заправке по циклу WLTC. Для российских условий, где дальние поездки и сложные дорожные условия — не редкость, подобная комбинация мощности и автономности выглядит особенно привлекательно.
Президент «Автотор АвтоХолдинг» Евгений Петухов подчеркивает, что сотрудничество с Rox Motor открывает новые горизонты: «За последние 20 лет китайский автопром сделал фантастический шаг вперед с точки зрения технологий. Мы рассматриваем ROX Motor как перспективного партнера. Нам интересно изучить их технологии последовательного гибрида. Кроме того, работая с моделью 01, мы сможем продолжить наш опыт по производству автомобилей премиум-класса».
Появление Rox 01 на российском рынке может стать сигналом для других производителей: спрос на крупные, мощные и технологичные внедорожники в стране стабильно высок. Если проект окажется успешным, не исключено, что в ближайшие годы мы увидим новые совместные инициативы и дальнейшее расширение линейки моделей, адаптированных под российские реалии.
В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, а отечественные производители ищут пути для обновления модельного ряда, запуск Rox 01 выглядит как своевременный и амбициозный шаг. Для покупателей это шанс получить современный автомобиль с уникальными характеристиками, а для отрасли — возможность выйти на новый уровень технологического развития.
Похожие материалы Рокс
-
12.01.2026, 07:56
Флагман ROX ADAMAS стартует в России: новые дилеры и амбициозные планы бренда
ROX Motor готовит запуск люксового внедорожника с дизайном Pininfarina. Компания расширяет дилерскую сеть и внедряет инновационные сервисы. В 2026 году бренд нацелен на рекордные продажи. Подробности о стратегии и новых программах внутри.Читать далее
-
22.12.2025, 11:19
Rox Adamas получил ОТТС и готовится к российской сборке в 2026 году
Rox Motor официально выводит Adamas на российский рынок. Внедорожник получил ОТТС и готовится к локализации. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке и планах компании - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 16:13
Владельцы ROX 01 с параллельным импортом теперь получат сервис и гарантию
Владельцы ROX 01, купленных не у дилеров, получили шанс на гарантию. Sinomach Auto запускает новую программу поддержки. Условия и стоимость уже известны. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.10.2025, 15:24
Китайский Rox Adamas появится в России в 2026 году и может получить местную прописку
Китайский бренд готовит громкую премьеру. Новый люксовый внедорожник скоро появится у нас. Компания рассматривает возможность производства в России. Все подробности станут известны совсем скоро. Ожидается серьезная конкуренция в премиум-сегменте.Читать далее
-
24.09.2025, 14:06
Премиальный бренд Rox готовится к запуску производства кроссоверов на территории России
Новый игрок выходит на российский рынок. Компания планирует наладить выпуск машин. Рассматриваются разные производственные площадки. Старт намечен на ближайшее будущее. Детали проекта пока не раскрываются.Читать далее
-
02.09.2025, 16:33
В России стартовала программа обмена авто на новый ROX 01
В России появилась новая программа обмена автомобилей. Участники могут приобрести современный внедорожник. Все детали сделки обсуждаются заранее. Узнайте, что еще подготовил производитель.Читать далее
-
22.08.2025, 08:51
Внедорожник ROX 01 теперь оснащается голосовым ассистентом, адаптированным для России
Внедорожник ROX 01 получил современного голосового ассистента, специально адаптированного для российских пользователей. Система поддерживает более 400 команд и позволяет управлять климатом, мультимедиа, сиденьями и другими функциями автомобиля.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
19.12.2024, 13:58
В России представили новый премиальный внедорожник: 476 сил, 6 мест и дизайн от Pininfarina
На российский рынок выходит новый полноразмерный трехрядный внедорожник Rox 01. Он сочетает экономичную и мощную силовую установку с отличными внедорожными качествами, комфортом, современной электроникой и премиальными опциями. Цены уже известны.Читать далее
-
05.11.2024, 16:10
В Россию привезли внедорожник от производителя пылесосов с дизайном Pininfarina
Московский дилер выставил на продажу необычный для нашей страны автомобиль – гибридный внедорожник Polarstone 01. Производством модели занимается китайская компания Rox Motor, основанная главой крупного производителя роботов-пылесосов Roborock. Дизайн новинки разрабатывали при участии специалистов Pininfarina.Читать далее
Похожие материалы Рокс
-
12.01.2026, 07:56
Флагман ROX ADAMAS стартует в России: новые дилеры и амбициозные планы бренда
ROX Motor готовит запуск люксового внедорожника с дизайном Pininfarina. Компания расширяет дилерскую сеть и внедряет инновационные сервисы. В 2026 году бренд нацелен на рекордные продажи. Подробности о стратегии и новых программах внутри.Читать далее
-
22.12.2025, 11:19
Rox Adamas получил ОТТС и готовится к российской сборке в 2026 году
Rox Motor официально выводит Adamas на российский рынок. Внедорожник получил ОТТС и готовится к локализации. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке и планах компании - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 16:13
Владельцы ROX 01 с параллельным импортом теперь получат сервис и гарантию
Владельцы ROX 01, купленных не у дилеров, получили шанс на гарантию. Sinomach Auto запускает новую программу поддержки. Условия и стоимость уже известны. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.10.2025, 15:24
Китайский Rox Adamas появится в России в 2026 году и может получить местную прописку
Китайский бренд готовит громкую премьеру. Новый люксовый внедорожник скоро появится у нас. Компания рассматривает возможность производства в России. Все подробности станут известны совсем скоро. Ожидается серьезная конкуренция в премиум-сегменте.Читать далее
-
24.09.2025, 14:06
Премиальный бренд Rox готовится к запуску производства кроссоверов на территории России
Новый игрок выходит на российский рынок. Компания планирует наладить выпуск машин. Рассматриваются разные производственные площадки. Старт намечен на ближайшее будущее. Детали проекта пока не раскрываются.Читать далее
-
02.09.2025, 16:33
В России стартовала программа обмена авто на новый ROX 01
В России появилась новая программа обмена автомобилей. Участники могут приобрести современный внедорожник. Все детали сделки обсуждаются заранее. Узнайте, что еще подготовил производитель.Читать далее
-
22.08.2025, 08:51
Внедорожник ROX 01 теперь оснащается голосовым ассистентом, адаптированным для России
Внедорожник ROX 01 получил современного голосового ассистента, специально адаптированного для российских пользователей. Система поддерживает более 400 команд и позволяет управлять климатом, мультимедиа, сиденьями и другими функциями автомобиля.Читать далее
-
02.07.2025, 08:17
В Россию стали реже привозить автомобильные новинки
Число новых моделей, представленных на российском авторынке в первом полугодии 2025 года, сократилось более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты рассказали об успешных дебютах и громких провалах.Читать далее
-
19.12.2024, 13:58
В России представили новый премиальный внедорожник: 476 сил, 6 мест и дизайн от Pininfarina
На российский рынок выходит новый полноразмерный трехрядный внедорожник Rox 01. Он сочетает экономичную и мощную силовую установку с отличными внедорожными качествами, комфортом, современной электроникой и премиальными опциями. Цены уже известны.Читать далее
-
05.11.2024, 16:10
В Россию привезли внедорожник от производителя пылесосов с дизайном Pininfarina
Московский дилер выставил на продажу необычный для нашей страны автомобиль – гибридный внедорожник Polarstone 01. Производством модели занимается китайская компания Rox Motor, основанная главой крупного производителя роботов-пылесосов Roborock. Дизайн новинки разрабатывали при участии специалистов Pininfarina.Читать далее