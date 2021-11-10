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10 ноября 2021, 16:53

Крупные рамные внедорожники: 5 главных новинок уходящего 2021 года

Какое завтра будет у сегодня? Скорее всего, безрамным. Количество внедорожников, чьи новые поколения лишаются «святая святых» - рамы, растет год от года. Ну, кто, например, мог предположить, что брутальный Defender в своем современном воплощении откажется от рамы? А ведь так оно и вышло
Фото: Toyota
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
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Фото: Cadillac

Последняя рамная модель в линейке «внедорожного» бренда Land Rover - старый «дэф», который закончили производить в 2016-м. Тогда же вместе с ним клан серьезных гряземесителей покинул «четвертый» Discovery. Будет ли в ближайшей перспективе возврат к раме – не известно.

«Скорее всего, нет, – считает Кирилл Рязанов, технический специалист Jaguar Land Rover. - Рамы, наверное, делают те, у кого на ней построена унификация кузовов (пикап, цельный кузов, разные колёсные базы и т.п.)». Справедливость этого утверждения подтверждает отечественный УАЗ, у которого целая грядка машин на одной раме – «Патриот», «Пикап», «Карго», «Профи». Нечто подобное сохранилось в империях Ford, GM и Toyota.

Так все срослось, что именно на 2021-й пришлось несколько плановых обновлений ведущих игроков сегмента. В России такие машины можно по пальцам пересчитать, и мы это сделаем в рамках данного обзора. А дефицит, по тонкому замечанию Андрея Кончаловского, «рождает удивительное ощущение удовольствия».

Lexus LX600

Lexus LX
От 4.5 л, 272 л.с
Новый от 2 250 000 до 19 000 000 Р

Самый свежий в нашем обзоре рамный внедорожник – его официальная мировая премьера прошла всего месяц назад. Рассчитывать на продажи в уходящем году не приходится, поэтому вся надежда на первую половину 2022-го. Цен нет, и в столичном офисе компании предпочитают пока что молчать по этому поводу.

Мы говорим о IV поколении Lexus LX – он базируется на платформе TNGA GA-F с рамой лонжеронного типа, полностью изготовленной из стали высокопрочных марок. При этом все внешние элементы, за исключением задних крыльев, у «рамника» выполнены из алюминия. В активе независимая 2-рычажная подвеска спереди и неразрезной мост на 4 тягах сзади. Уже в «базе» доступны гидропневматическое шасси, которое позволяет изменять высоту кузова, и электронно-управляемые адаптивные амортизаторы.

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Lexus

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Lexus

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Lexus

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Lexus

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Lexus

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Lexus

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года

На смену двигателям V8 пришли битурбомоторы V6 нового поколения. Версия LX 500d оснащена 3,3-литровым дизелем (300 л.с. и 700 Нм), бензиновый вариант LX 600 получил 3,4-литровый V6 мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Коробка передач — 10-диапазонный «автомат».

Chevrolet Tahoe

Chevrolet Tahoe
От 3 л, 282 л.с
Новый от 6 249 000 до 10 599 000 Р

Прием заказов на большой внедорожник нового V поколения в России открыли 8 июня 2021 года, а официальные продажи стартовали 1 июля. К счастью, от рамы «Тахо» не отказался, а просто использовал новую архитектуру T1, добавив высокопрочных марок стали и существенно изменив ее конфигурацию. Отсюда у новые габариты (5358x2058x1924 мм), увеличенное внутреннее пространство, использование независимых подвесок спереди и сзади, реализация свежих дизайнерских решений в экстерьере. 

Стандартно внедорожнику положены пассивные амортизаторы, спиральные пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, в виде опции - адаптивное шасси Magnetic Ride Control либо пневмоподвеска Air Ride Adaptive с регулировкой клиренса в диапазоне 101 мм и выравниванием уровня кузова в зависимости от нагрузки индивидуально на каждом из колес.

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Chevrolet

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Chevrolet

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Chevrolet

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Chevrolet

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Chevrolet

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Chevrolet

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года

Российские потребители благосклонно отнеслись к тому, что под капотом нового Tahoe теперь располагается 5,3-литровый агрегат мощностью 343 л.с., а не более мощный (426 л.с.) 6,2-литровый мотор, как это было на предыдущем поколении. Двигатель располагает крутящим моментом 512 Нм и системой отключения 6 цилиндров из 8, что благотворно отражается на экономичности. Паспортный расход топлива – 12,6 литра в комбинированном режиме. Разгон до «сотни» 2,7-тонного гиганта - 8 секунд, допускается использование «92-го» бензина. Стоимость – от 6 679 000 рублей.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
От 3 л, 277 л.с
Новый от 7 990 000 до 17 429 000 Р

Российские продажи флагмана Cadillac пятого воплощения стартовали 1 июля 2021 года. При этом, как водится, на родине автомобиль представили намного раньше, 4 февраля 2020-го. Нашему брату внедорожник доступен с безальтернативным 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 416 сил, работающим совместно с 10-ступенчатой коробкой передач. Ценник убивает наповал – от 13 млн рублей.

В основе нового Escalade лежит платформа GMT-T1XX с лестничной рамой, которую отличает щедрое использование высокопрочных сортов стали. «По кругу» внедорожник снабжается независимыми подвесками с пружинами и пассивными амортизаторами. Опционально автомобиль может быть оборудован пневматическим шасси Air Ride с электронноуправляемыми амортизаторами Magnetic Ride и регулируемым дорожным просветом.

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Cadillac

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Cadillac

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Cadillac

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Cadillac

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Cadillac

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Cadillac

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года

Размеры «американской мечты» впечатляют: 53822059x1946 мм, колесная база - 3071 мм. Есть еще модификация ESV - она на 384 мм длиннее и на 9 мм ниже, а межосевое расстояние у нее больше на 336 мм. Цена – 18,5 млн рублей. 6,2-литровый монстр оснащен непосредственным впрыском, технологией отключения цилиндров Dynamic Fuel Management, маслонасосом переменной производительности и 16-клапанным ГРМ. Максимальная мощность генерируется при 5600 об/мин и 610 Нм крутящего момента при 4100 об/мин.

Toyota Land Cruiser 300

Toyota Land Cruiser
От 3.3 л, 299 л.с
Новый от 4 899 000 до 14 500 000 Р

Пожалуй, одна из самых ожидаемых новинок уходящего года. Оно и понятно: преемник - легендарный «двухсотый» выпускался аж с 2007 года, сколько можно? Презентация LC 300 прошла 9 июня этого года в режиме онлайн, а с 22 июля внедорожник является полноправным членом российской семьи Toyota, на который установлена РРЦ в 5 776 000 рублей.

Новый «300-й» - это платформа GA-F с лонжеронной рамой, полностью выполненной из высокопрочных марок стали. Пол и пороги у выполнены из стали с улучшенной антикоррозийной стойкостью. За исключением стальных задних крыльев, как и в случае с Lexus LX, все внешние панели у «крузера» алюминиевые.

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Toyota

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Toyota

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Toyota

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Toyota

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Toyota

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Toyota

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года

Почти 5-метровый внедорожник наделен независимой подвеской на сдвоенных рычагах спереди и зависимой системой на продольных и поперечных рычагах сзади. У самой простой (если так можно сказать) версии - пассивные амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. В хороших комплектациях доступны адаптивные электронноуправляемые амортизаторы плюс система E-KDSS с гидроцилиндрами вместо стабилизаторов, способными зажиматься и распускаться.

Габаритные размеры LC 300: 4950x1980x1950 мм. Колесная база - 2850 мм, дорожный просвет - 230 мм. Снаряженная масса - от 2485 до 2600 кг, в зависимости от модификации. Специально для «трехсотого» разработали новый дизель, который позволяет реализовать все ездовые преимущества новой платформы GA-F. Рабочий объем V-образного агрегата - 3 346 куб. см, он развивает 299 л.с. и 700 Нм пикового момента или на 50 сил и 50 Нм больше, чем предшественник – 4,5-литровый V8. Разгон с места до «сотни» - 6,9 секунды. Расход в миксе - 8,9 литра.

Haval H9

Haval H9
От 2 л, 218 л.с
Новый от 2 479 000 до 3 649 000 Р

Без представителей КНР нынче никуда. «Китайский Прадо», как нередко именуют рамный H9, также прошел в этом году через процесс омоложения. Это произошло чуть раньше, чем с вышеперечисленными «рамниками», но поставить «Хавейл» впереди оных – что называется, надо и честь знать.

В основе шасси H9 – лонжеронная рама, к которой посредством резинометаллических опор крепится кузов. Передняя ось покоится на независимой подвеске пружинно-рычажного типа с пассивными амортизаторами, сзади установлен неразрезной мост на продольных рычагах («по кругу» - стабилизаторы поперечной устойчивости).

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Haval

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Haval

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Haval

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Haval

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Haval

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Изображение загружается

Фото: Haval

Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года
Крупные рамные внедорожники 5 главных новинок уходящего 2021 года

В отличие от ряда конкурентов, у Haval H9 до сих пор присутствует подготовка прицепного устройства - розетка (под бампером) и крепление для крюка (за лючком в середине бампера). При необходимости китайский Гаргантюа сможет потянуть за собой 2,5 тонны.

Моторная линейка – это 2 агрегата на выбор. Со старым 2-литровым 218-сильным бензиновым ДВС (380 Нм, бензин АИ-92) за внедорожник просят от 2,9 млн рублей, со 190-сильным дизелем чуть больше – от 3 019 000 рублей. Подвеску трогать не стали – она хороша во всех отношениях, в том числе с точки зрения отсутствия шума. Система активации всех колес от BorgWarner ничто иное, как технология электронно-подключаемого интеллектуального полного привода Torque-on-Demand. Режимы движения выбираются посредством специальной консоли управления между передними креслами. 

Упомянутые модели: Lexus LX (от 5 315 000 Р), Chevrolet Tahoe (от 2 990 000 Р), Cadillac Escalade (от 4 500 000 Р), Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р), Haval H9 (от 2 299 900 Р)
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Комплектации и технические характеристики

Lexus LX Superior 5.7 AT 4x4Chevrolet Tahoe Z71 5.3 AT 4x4Cadillac Escalade Sport Platinum 6.2 AT 4x4Toyota Land Cruiser Стандарт 3.5 AT 4x4Haval H9 Premium 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015 2020 2020 2021 2021
Год выпуска, по2021 2022 2022 2022 2022
Кузоввнедорожник внедорожник внедорожник внедорожник внедорожник
Количество дверей/мест5/8 5/7-8 5/7-8 5/5-7 5/7
Тип двигателябензин бензин бензин бензин бензин
Мощность, л.с./ об/мин367 343 416 415 218
Объем двигателя5663 5327 6162 3445 1967
Тип трансмисииавтомат 8 автомат 10 автомат 10 автомат 10 автомат 8
Приводполный полный полный полный полный
Городской цикл 15.8 20.6
Загородный цикл 10.0 9.8
Смешанный цикл14.4 12.2 13.7 12.6
ТопливоАИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95 АИ-95
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