Крупные рамные внедорожники: 5 главных новинок уходящего 2021 года
Фото: Cadillac
Последняя рамная модель в линейке «внедорожного» бренда Land Rover - старый «дэф», который закончили производить в 2016-м. Тогда же вместе с ним клан серьезных гряземесителей покинул «четвертый» Discovery. Будет ли в ближайшей перспективе возврат к раме – не известно.
«Скорее всего, нет, – считает Кирилл Рязанов, технический специалист Jaguar Land Rover. - Рамы, наверное, делают те, у кого на ней построена унификация кузовов (пикап, цельный кузов, разные колёсные базы и т.п.)». Справедливость этого утверждения подтверждает отечественный УАЗ, у которого целая грядка машин на одной раме – «Патриот», «Пикап», «Карго», «Профи». Нечто подобное сохранилось в империях Ford, GM и Toyota.
Так все срослось, что именно на 2021-й пришлось несколько плановых обновлений ведущих игроков сегмента. В России такие машины можно по пальцам пересчитать, и мы это сделаем в рамках данного обзора. А дефицит, по тонкому замечанию Андрея Кончаловского, «рождает удивительное ощущение удовольствия».
Lexus LX600
Самый свежий в нашем обзоре рамный внедорожник – его официальная мировая премьера прошла всего месяц назад. Рассчитывать на продажи в уходящем году не приходится, поэтому вся надежда на первую половину 2022-го. Цен нет, и в столичном офисе компании предпочитают пока что молчать по этому поводу.
Мы говорим о IV поколении Lexus LX – он базируется на платформе TNGA GA-F с рамой лонжеронного типа, полностью изготовленной из стали высокопрочных марок. При этом все внешние элементы, за исключением задних крыльев, у «рамника» выполнены из алюминия. В активе независимая 2-рычажная подвеска спереди и неразрезной мост на 4 тягах сзади. Уже в «базе» доступны гидропневматическое шасси, которое позволяет изменять высоту кузова, и электронно-управляемые адаптивные амортизаторы.
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
Фото: Lexus
На смену двигателям V8 пришли битурбомоторы V6 нового поколения. Версия LX 500d оснащена 3,3-литровым дизелем (300 л.с. и 700 Нм), бензиновый вариант LX 600 получил 3,4-литровый V6 мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Коробка передач — 10-диапазонный «автомат».
Chevrolet Tahoe
Прием заказов на большой внедорожник нового V поколения в России открыли 8 июня 2021 года, а официальные продажи стартовали 1 июля. К счастью, от рамы «Тахо» не отказался, а просто использовал новую архитектуру T1, добавив высокопрочных марок стали и существенно изменив ее конфигурацию. Отсюда у новые габариты (5358x2058x1924 мм), увеличенное внутреннее пространство, использование независимых подвесок спереди и сзади, реализация свежих дизайнерских решений в экстерьере.
Стандартно внедорожнику положены пассивные амортизаторы, спиральные пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, в виде опции - адаптивное шасси Magnetic Ride Control либо пневмоподвеска Air Ride Adaptive с регулировкой клиренса в диапазоне 101 мм и выравниванием уровня кузова в зависимости от нагрузки индивидуально на каждом из колес.
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Фото: Chevrolet
Российские потребители благосклонно отнеслись к тому, что под капотом нового Tahoe теперь располагается 5,3-литровый агрегат мощностью 343 л.с., а не более мощный (426 л.с.) 6,2-литровый мотор, как это было на предыдущем поколении. Двигатель располагает крутящим моментом 512 Нм и системой отключения 6 цилиндров из 8, что благотворно отражается на экономичности. Паспортный расход топлива – 12,6 литра в комбинированном режиме. Разгон до «сотни» 2,7-тонного гиганта - 8 секунд, допускается использование «92-го» бензина. Стоимость – от 6 679 000 рублей.
Cadillac Escalade
Российские продажи флагмана Cadillac пятого воплощения стартовали 1 июля 2021 года. При этом, как водится, на родине автомобиль представили намного раньше, 4 февраля 2020-го. Нашему брату внедорожник доступен с безальтернативным 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 416 сил, работающим совместно с 10-ступенчатой коробкой передач. Ценник убивает наповал – от 13 млн рублей.
В основе нового Escalade лежит платформа GMT-T1XX с лестничной рамой, которую отличает щедрое использование высокопрочных сортов стали. «По кругу» внедорожник снабжается независимыми подвесками с пружинами и пассивными амортизаторами. Опционально автомобиль может быть оборудован пневматическим шасси Air Ride с электронноуправляемыми амортизаторами Magnetic Ride и регулируемым дорожным просветом.
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Фото: Cadillac
Размеры «американской мечты» впечатляют: 53822059x1946 мм, колесная база - 3071 мм. Есть еще модификация ESV - она на 384 мм длиннее и на 9 мм ниже, а межосевое расстояние у нее больше на 336 мм. Цена – 18,5 млн рублей. 6,2-литровый монстр оснащен непосредственным впрыском, технологией отключения цилиндров Dynamic Fuel Management, маслонасосом переменной производительности и 16-клапанным ГРМ. Максимальная мощность генерируется при 5600 об/мин и 610 Нм крутящего момента при 4100 об/мин.
Toyota Land Cruiser 300
Пожалуй, одна из самых ожидаемых новинок уходящего года. Оно и понятно: преемник - легендарный «двухсотый» выпускался аж с 2007 года, сколько можно? Презентация LC 300 прошла 9 июня этого года в режиме онлайн, а с 22 июля внедорожник является полноправным членом российской семьи Toyota, на который установлена РРЦ в 5 776 000 рублей.
Новый «300-й» - это платформа GA-F с лонжеронной рамой, полностью выполненной из высокопрочных марок стали. Пол и пороги у выполнены из стали с улучшенной антикоррозийной стойкостью. За исключением стальных задних крыльев, как и в случае с Lexus LX, все внешние панели у «крузера» алюминиевые.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Почти 5-метровый внедорожник наделен независимой подвеской на сдвоенных рычагах спереди и зависимой системой на продольных и поперечных рычагах сзади. У самой простой (если так можно сказать) версии - пассивные амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. В хороших комплектациях доступны адаптивные электронноуправляемые амортизаторы плюс система E-KDSS с гидроцилиндрами вместо стабилизаторов, способными зажиматься и распускаться.
Габаритные размеры LC 300: 4950x1980x1950 мм. Колесная база - 2850 мм, дорожный просвет - 230 мм. Снаряженная масса - от 2485 до 2600 кг, в зависимости от модификации. Специально для «трехсотого» разработали новый дизель, который позволяет реализовать все ездовые преимущества новой платформы GA-F. Рабочий объем V-образного агрегата - 3 346 куб. см, он развивает 299 л.с. и 700 Нм пикового момента или на 50 сил и 50 Нм больше, чем предшественник – 4,5-литровый V8. Разгон с места до «сотни» - 6,9 секунды. Расход в миксе - 8,9 литра.
Haval H9
Без представителей КНР нынче никуда. «Китайский Прадо», как нередко именуют рамный H9, также прошел в этом году через процесс омоложения. Это произошло чуть раньше, чем с вышеперечисленными «рамниками», но поставить «Хавейл» впереди оных – что называется, надо и честь знать.
В основе шасси H9 – лонжеронная рама, к которой посредством резинометаллических опор крепится кузов. Передняя ось покоится на независимой подвеске пружинно-рычажного типа с пассивными амортизаторами, сзади установлен неразрезной мост на продольных рычагах («по кругу» - стабилизаторы поперечной устойчивости).
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
Фото: Haval
В отличие от ряда конкурентов, у Haval H9 до сих пор присутствует подготовка прицепного устройства - розетка (под бампером) и крепление для крюка (за лючком в середине бампера). При необходимости китайский Гаргантюа сможет потянуть за собой 2,5 тонны.
Моторная линейка – это 2 агрегата на выбор. Со старым 2-литровым 218-сильным бензиновым ДВС (380 Нм, бензин АИ-92) за внедорожник просят от 2,9 млн рублей, со 190-сильным дизелем чуть больше – от 3 019 000 рублей. Подвеску трогать не стали – она хороша во всех отношениях, в том числе с точки зрения отсутствия шума. Система активации всех колес от BorgWarner ничто иное, как технология электронно-подключаемого интеллектуального полного привода Torque-on-Demand. Режимы движения выбираются посредством специальной консоли управления между передними креслами.
Комплектации и технические характеристики
|Lexus LX Superior 5.7 AT 4x4
|Chevrolet Tahoe Z71 5.3 AT 4x4
|Cadillac Escalade Sport Platinum 6.2 AT 4x4
|Toyota Land Cruiser Стандарт 3.5 AT 4x4
|Haval H9 Premium 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2020
|2020
|2021
|2021
|Год выпуска, по
|2021
|2022
|2022
|2022
|2022
|Кузов
|внедорожник
|внедорожник
|внедорожник
|внедорожник
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/8
|5/7-8
|5/7-8
|5/5-7
|5/7
|Тип двигателя
|бензин
|бензин
|бензин
|бензин
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|367
|343
|416
|415
|218
|Объем двигателя
|5663
|5327
|6162
|3445
|1967
|Тип трансмисии
|автомат 8
|автомат 10
|автомат 10
|автомат 10
|автомат 8
|Привод
|полный
|полный
|полный
|полный
|полный
|Городской цикл
|15.8
|20.6
|Загородный цикл
|10.0
|9.8
|Смешанный цикл
|14.4
|12.2
|13.7
|12.6
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
|АИ-95
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