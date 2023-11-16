Крупные российские дилеры отказываются от параллельного импорта

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Дилерские холдинги «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» отказались от параллельного импорта. После повышения утильсбора и снижения курса рубля спрос на такие машины сократился до минимума. Дилеры по-прежнему готовы привезти из Европы премиальный автомобиль под заказ, но такие поставки будут носить единичный характер. Основное внимание сосредоточат на китайских автомобилях – электрокарах и гибридах.

При этом в пресс-службе дилеров подчеркнули, что еще долгое время будут осуществлять сервисное обслуживание и ремонт, поставлять запчасти и в полном объеме выполнять обязательства перед клиентами европейских марок. Также дилеры пообещали устроить «тотальную распродажу» складов автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. В 2023 году самыми популярными «параллельными» автомобилями стали модели Audi, BMW, Mercedes и Porsche, пишет Газета.Ru.

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