Крупные российские дилеры отказываются от параллельного импорта
При этом в пресс-службе дилеров подчеркнули, что еще долгое время будут осуществлять сервисное обслуживание и ремонт, поставлять запчасти и в полном объеме выполнять обязательства перед клиентами европейских марок. Также дилеры пообещали устроить «тотальную распродажу» складов автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. В 2023 году самыми популярными «параллельными» автомобилями стали модели Audi, BMW, Mercedes и Porsche, пишет Газета.Ru.
-
16.11.2023, 07:47
Первый автомобиль Xiaomi: смартфон на четырех колесах мощностью 673 л.с.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фотографии автомобиля, созданного технологическим автогигантом Xiaomi. Новый электрокар Xiaomi SU7 сможет составить достойную конкуренцию Tesla Model 3.Читать далее
-
16.11.2023, 06:59
Как изменился экспорт автомобилей из Японии и что сейчас покупают россияне
После введения Японией с 9 августа 2023 года очередного пакета антироссийских санкций под запрет среди прочего попали автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. В октябре товарооборот между нашими двумя странами снизился на 48%.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
15.11.2023, 22:15
BMW завершила производство ДВС в Германии: теперь только электрокары
На заводе BMW в Мюнхене собрали последний двигатель внутреннего сгорания. Последний экземпляр V-образной «восьмерки» выпустили еще 10 ноября. Некогда мощный завод по производству двигателей переоборудуют под сборку электрокаров.Читать далее
-
15.11.2023, 15:02
В России стартовали продажи нового кроссовера за 2,5 млн рублей
Китайская марка Livan объявила о начале продаж в России нового кроссовера Livan X6Pro. Автомобиль предложат с двумя турбомоторами на выбор и в трех уровнях оснащения.Читать далее
-
15.11.2023, 13:33
Главные признаки, что пора срочно продавать автомобиль
Эксперт авторитейла рассказал, какие ключевые признаки указывают на необходимость срочной продажи автомобиля. Все они связаны с неудовлетворительным техническим состоянием автомобиля.Читать далее
-
16.11.2023, 07:47
Первый автомобиль Xiaomi: смартфон на четырех колесах мощностью 673 л.с.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фотографии автомобиля, созданного технологическим автогигантом Xiaomi. Новый электрокар Xiaomi SU7 сможет составить достойную конкуренцию Tesla Model 3.Читать далее
-
16.11.2023, 06:59
Как изменился экспорт автомобилей из Японии и что сейчас покупают россияне
После введения Японией с 9 августа 2023 года очередного пакета антироссийских санкций под запрет среди прочего попали автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. В октябре товарооборот между нашими двумя странами снизился на 48%.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
-
15.11.2023, 22:15
BMW завершила производство ДВС в Германии: теперь только электрокары
На заводе BMW в Мюнхене собрали последний двигатель внутреннего сгорания. Последний экземпляр V-образной «восьмерки» выпустили еще 10 ноября. Некогда мощный завод по производству двигателей переоборудуют под сборку электрокаров.Читать далее
-
15.11.2023, 15:02
В России стартовали продажи нового кроссовера за 2,5 млн рублей
Китайская марка Livan объявила о начале продаж в России нового кроссовера Livan X6Pro. Автомобиль предложат с двумя турбомоторами на выбор и в трех уровнях оснащения.Читать далее
-
15.11.2023, 13:33
Главные признаки, что пора срочно продавать автомобиль
Эксперт авторитейла рассказал, какие ключевые признаки указывают на необходимость срочной продажи автомобиля. Все они связаны с неудовлетворительным техническим состоянием автомобиля.Читать далее
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 8 150 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 10 990 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
- 7 499 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 11 700 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 4 390 000 РSkoda Superb 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий