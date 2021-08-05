Крушение грузового поезда: десятки вагонов с новенькими внедорожниками сошли с рельсов
Фото: facebook.com/del.buckman
Фото: facebook.com/del.buckman
Фото: facebook.com/del.buckman
Фото: facebook.com/del.buckman
Фото: thedrive.com
Как рассказал журналистам местной газеты служащий железной дороги Норфолк-Саутерн, на устранение последствий аварии и восстановление путей потребуется несколько дней. А пока железнодорожное сообщение на участке полностью прекращено. Авария добавила неприятностей компании Ford, которая и без того испытывает проблемы с поставками новых автомобилей дилерам.
Из-за дефицита автомобильных чипов более 60 тысяч недособранных седанов и внедорожников пылятся на складских площадках автозаводов. Парковки, заполненные сотнями пикапов Super Duty на гоночной трассе Кентукки, можно увидеть даже из космоса.
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