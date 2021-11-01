Крутейшие машины, созданные не автомобильными компаниями!
Перед вами список из 5 крутых машин, которые создали люди, не имеющие к автомобильному бизнесу никакого отношения.
Sony Vision-S
На прошедшей буквально накануне начала пандемии Выставке потребительской электроники 2020 компания Sony сделала то, чего от нее никто не ждал. Она представила прототип своего автомобиля Vision-S. И хотя автолюбители могут привести тысячи аргументов, почему Tesla создает лучшие в мире электромобили, компания Sony приводит убедительные доводы в пользу своей Vision-S.
Прототип электромобиля от Sony содержит 33 датчика внутри и снаружи, да и вообще напичкан передовыми технологиями. Более того некоторые компоненты для авто были созданы такими гигантами мира техники и электроники, как Blackberry и Bosch.
Сама машина выглядит шикарно, а плавность ее линий больше всего напоминает силуэт Porsche.
Siemens Elektrische Viktoria
Компания Siemens прославилась благодаря своим изобретениям для пользования телеграфом, было это еще в первой половину 19 века. Но в начале 20 века, а именно в 1905 году, компании пришла в голову идея создания автомобиля, причем не какого-нибудь, а c электродвигателем. Так на свет появилась Elektrische Viktoria, способная проехать на одном заряде до 60 км на скорости 30 км/ч.
Всего было выпущено 50 машин, причем шли они в трех исполнениях: кабриолет, пикап и фургон.
В 2010 году Siemens решила воссоздать Viktoria на основе сохранившихся чертежей. Была построена рабочая копия, которая, к сожалению, в дальнейшем попала в аварию. В ней погиб и руководитель проекта.
Grumman LLV
Эта машина известна каждому жителю США, да и большинство из тех, кто смотрел американские фильмы, без труда узнают в ней почтовый фургон. Да, машина, на которой ежедневно работают почтальоны, была построена самолетной компанией Grumman.
Легкий фургон начал выпускаться в середине 80-х и всего было выпущено более 140 тысяч моделей LLV.
Yamaha OX99-11
Свой собственный суперкар Yamaha решила создать в 1992 году. Было это после того, как подразделение корпорации Yamaha Motor стало поставщиком двигателей для Формулы 1.
В итоге на свет появилась модель OX99-11 с двигателем V12 объемом 3,5 л и мощностью 400 л.с. Разгон до сотни машина делала за 3,2 секунды, а скорость была 350 км/ч.
Несмотря на то, что проект был очень перспективным, идея создания собственного суперкара была похоронена по причине огромной стоимости. Начавшаяся в 90-е рецессия не способствовала сохранению проекта. Он был закрыт, оставив после себя лишь три прототипа.
Outspan MINI
Прежде, чем начнете смеяться над этим апельсином на колесах, вы должны узнать, что создан он был в рамках рекламной кампании для компании Outspan из ЮАР, торгующей апельсинами. Построен автомобиль был на базе легендарного Mini и до сих пор входит в число самых маленьких машин в мире.
Из шести созданных в 1970-е годы машин три до сих пор на ходу. Это, несмотря на цвет и фактуру апельсина, полноценные автомобили, способные разгоняться до 64 км/ч.
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