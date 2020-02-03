«Крыловские» кораблестроители дадут водород для петербургских автобусов
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Однако специалисты «Пассажиравтотранса» отыскали в портфеле интересов ученых область, которую можно было бы «примерить» на себя – это транспортные и стационарные энергоустановки, а также обращение с технологиями заправки и хранения водорода. И вот уже заключено соглашение о сотрудничестве, которое», как гласит официальное сообщение «Пассажиравтотранса», позволит провести подготовку к первым испытаниям в Санкт-Петербурге автобуса на водородном топливе.
Но даже на фоне вышеназванных государств городу на Неве есть, что сказать относительно водородных автобусов. Как уже писал портал 110km.ru, осенью прошлого года «Пассажиравтотранс» заключил соглашение о сотрудничестве с португальской компанией Caetanobus, поставляющей свои электробусы H2.City Gold для нужд британской столицы.
Вот только, как информируют инженеры «Пассажиравтотранса», нам необходимо изучить и выполнить нормативные требования в отношении сертификации и обслуживания подобного транспорта, а также его безопасности. На все это потребуется время, а, значит, на городских маршрутах водородные автобусы появятся никак не раньше конца текущего года.
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