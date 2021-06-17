17 июня 2021, 11:07
Крым накрыл циклон: Керчь ушла под воду из-за мощного ливня
Минувшей ночью в Керчи выпала двухмесячная норма осадков. Улицы затоплены, движение на перекрестках парализовано. Без электричества осталась больница и центр города, подтоплено более 200 домов, а машины ушли под воду по крышу.
Дарья Климова Фото: kerch.fm
Изображение загружается
Фото: ntv.ru
Ранее мы писали
Накануне из-за сильных ливней оказался затоплен участок недавно построенной трассы «Таврида». Движение по ...Читать далее
Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергей Донец сообщил, что воду с керченских улиц планируют откачать в течение ближайших трех часов. Он признал, что в работе систем водоснабжения и водоотведения «есть определенные сложности». В связи с ЧП глава Крыма Сергей Аксенов отменил запланированное совещание по реализации инвестпроектов и выехал в Керчь. В сети появились видео, как Аксенов с коллегами едет на моторной лодке, а за ними плывут сотрудники МЧС.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 2 500 000 РLexus LX 2009 в Москве
- 130 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 2 706 465 РLexus ES 2018 в Москве
- 1 299 999 РKIA ceed 2017 в Москве
- 3 500 000 РGenesis G70 2020 в Москве
- 92 000 РDaewoo Matiz 2003 в Москве
- 1 670 000 РInfiniti QX56 2011 в Москве
- 720 000 РГАЗ ГАЗель 3302 2017 в Москве
- 980 000 РMitsubishi Pajero Sport 2007 в Москве
Новости по теме
Росасфальт требует вернуть знак «Шипы» и запретить водителям ездить быстрее 80 км/ч
15.06.2021, 15:55
Владелец наблюдал, как его Hyundai медленно уходит под землю и ничего не мог сделать
15.06.2021, 09:11
Блогер AkademeG после краш-теста Lada Largus: «Впервые в истории ручник залез в попу водителю»
15.06.2021, 00:01
Авария на миллионы рублей: на трассе столкнулись сразу три Ferrari (видео с места событий)
12.06.2021, 13:21
Видео массового ДТП доказывает, что ситуация может измениться мгновенно
11.06.2021, 20:04
Новости по теме
Росасфальт требует вернуть знак «Шипы» и запретить водителям ездить быстрее 80 км/ч
15.06.2021, 15:55
Владелец наблюдал, как его Hyundai медленно уходит под землю и ничего не мог сделать
15.06.2021, 09:11
Блогер AkademeG после краш-теста Lada Largus: «Впервые в истории ручник залез в попу водителю»
15.06.2021, 00:01
Авария на миллионы рублей: на трассе столкнулись сразу три Ferrari (видео с места событий)
12.06.2021, 13:21
Видео массового ДТП доказывает, что ситуация может измениться мгновенно
11.06.2021, 20:04
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Hyundai Creta II: почему не поменялись двигатели и может ли потечь панорамная крыша (отвечает эксперт завода)
Транспортный налог
Рейтинги машин