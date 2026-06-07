Масштабные инвестиции: новые проекты изменят инфраструктуру и жизнь в регионе

Крым подписал меморандумы на 79 млрд рублей на ПМЭФ-2026

В Крыму стартовали крупные строительные проекты по возведению новых жилых районов и развитию транспортной инфраструктуры. Инвесторы вложат почти 79 млрд рублей. Ожидаются новые рабочие места. Подробности о планах и перспективах.

В Крыму стартовали крупные строительные проекты по возведению новых жилых районов и развитию транспортной инфраструктуры. Инвесторы вложат почти 79 млрд рублей. Ожидаются новые рабочие места. Подробности о планах и перспективах.

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года делегация Крыма заключила три крупных соглашения, сумма которых почти достигла 79 млрд рублей. Как сообщает Abn.agency, эти договоренности открывают новые перспективы для развития региона.

Первый проект предусматривает строительство круглогодичного рекреационного комплекса в Коктебеле у подножия Карадага. Реализацией займется ООО «СЗ «Форум-Чайка» (ГК СДК). На участке площадью более 76 тысяч квадратных метров появятся гостиницы, виллы и таунхаусы, архитектурно интегрированные в горный ландшафт. К проекту привлекут международных экспертов в сфере гостиничного бизнеса.

Второй меморандум касается создания нового жилого района «Акрополис» в Трудовском сельском поселении Симферопольского района. Здесь планируется возвести свыше миллиона квадратных метров жилья, рассчитанных на 36 тысяч жителей. Для удобства будущих жителей предусмотрены паркинги на 30 тысяч автомобилей и создание более 9 тысяч рабочих мест.

Третий проект под названием «Просторы» охватит западную часть Симферополя. В новом квартале появятся три школы, семь детских садов (три из которых уже функционируют), современная поликлиника, ледовый дворец, а также здания суда и прокуратуры. Жилые дома будут спроектированы с учетом принципов добрососедства, а для улучшения транспортной доступности предусмотрена новая развязка с выездом на трассу «Таврида».

Реализация этих инициатив позволит повысить уровень жизни десятков тысяч жителей полуострова, создать тысячи новых рабочих мест и обеспечить дополнительные поступления в бюджет региона. Эксперты отмечают, что подобные инвестиции способствуют не только экономическому росту, но и формированию современной городской среды.