23 декабря 2019, 08:26
Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга
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Строительство Крымского моста завершено. Первый пассажирский поезд отправится сегодня днем из Петербурга и рано утром 25 декабря пройдет по новой переправе над Керченским проливом. Билеты на первый поезд в декабре стоят от 4 тысяч рублей за плацкарт и от 8 тысяч за купе.
Фото: vk.com/crimea_zd
Фото: ТАСС
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Сейчас еще можно купить билеты на первый поезд, отправляющийся сегодня из Петербурга. Остались только плацкартные билеты по цене от 3 650 рублей за боковое место и от 4 500 рублей за верхнее. Как сообщил представитель компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», цена билетов будет зависеть от спроса, сезонности и других факторов. Купейные билеты будут стоить от 4 000 рублей, но на ближайший поезд за них сейчас просят 8 000 рублей. На первый поезд продали более 500 билетов, а всего на ближайшие 60 дней билеты купили свыше 24 000 человек.
Строительство самого длинного моста в России и Европе, который соединяет Керченский и Таманский полуостров началось в 2016 году. В мае 2018-го была открыта автомобильная часть для легковых машин и автобусов. Движение грузового автотранспорта запустили с 1 октября 2018 года. Первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 25 декабря 2019-го. Грузовые поезда начнут ходить с 1 июня 2020 года.
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