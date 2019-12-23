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23 декабря 2019, 08:26

Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга

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Строительство Крымского моста завершено. Первый пассажирский поезд отправится сегодня днем из Петербурга и рано утром 25 декабря пройдет по новой переправе над Керченским проливом. Билеты на первый поезд в декабре стоят от 4 тысяч рублей за плацкарт и от 8 тысяч за купе.
Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга

Фото: vk.com/crimea_zd

Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга

 

Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга

 

Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга

 

Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга

Фото: ТАСС

Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга
Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга
Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга
Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга
Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга
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18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Первый поезд «Таврия» 007А из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится сегодня, 23 декабря в 14 часов с Московского вокзала. Время в пути составит 43,5 часа. Поезд стандартный, одноэтажный, с плацкартными и купейными вагонами. Второй поезд отправится из Москвы в Симферополь. Время в пути – 33 часа. Это двухэтажный состав, в котором будут и вагоны СВ. Пассажирам первых двух поездов подарят сувенирные подстаканники.

Сейчас еще можно купить билеты на первый поезд, отправляющийся сегодня из Петербурга. Остались только плацкартные билеты по цене от 3 650 рублей за боковое место и от 4 500 рублей за верхнее. Как сообщил представитель компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», цена билетов будет зависеть от спроса, сезонности и других факторов. Купейные билеты будут стоить от 4 000 рублей, но на ближайший поезд за них сейчас просят 8 000 рублей. На первый поезд продали более 500 билетов, а всего на ближайшие 60 дней билеты купили свыше 24 000 человек.

Строительство самого длинного моста в России и Европе, который соединяет Керченский и Таманский полуостров началось в 2016 году. В мае 2018-го была открыта автомобильная часть для легковых машин и автобусов. Движение грузового автотранспорта запустили с 1 октября 2018 года. Первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 25 декабря 2019-го. Грузовые поезда начнут ходить с 1 июня 2020 года.


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Крымский мост готов принять первый поезд из Петербурга
{{material_127240}}18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Первый поезд «Таврия» 007А из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится сегодня, 23 декабря в 14 часов с Московского вокзала. Время в пути составит 43,5 часа. Поезд стандартный, одноэтажный, с плацкартными и купейными вагонами. Второй поезд отправится из Москвы в Симферополь. Время в пути – 33 часа. Это двухэтажный состав, в котором будут и вагоны СВ. Пассажирам первых двух поездов подарят сувенирные подстаканники.Сейчас еще можно купить билеты на первый поезд, отправляющийся сегодня из Петербурга. Остались только плацкартные билеты по цене от 3 650 рублей за боковое место и от 4 500 рублей за верхнее. Как сообщил представитель компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», цена билетов будет зависеть от спроса, сезонности и других факторов. Купейные билеты будут стоить от 4 000 рублей, но на ближайший поезд за них сейчас просят 8 000 рублей. На первый поезд продали более 500 билетов, а всего на ближайшие 60 дней билеты купили свыше 24 000 человек.Строительство самого длинного моста в России и Европе, который соединяет Керченский и Таманский полуостров началось в 2016 году. В мае 2018-го была открыта автомобильная часть для легковых машин и автобусов. Движение грузового автотранспорта запустили с 1 октября 2018 года. Первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 25 декабря 2019-го. Грузовые поезда начнут ходить с 1 июня 2020 года.
2019-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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