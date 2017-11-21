Крымский мост: косу и остров Тузла соединили автодорожными пролетами
44 пролетных строения (по 22 для каждого направления проезжей части - в сторону Крыма и Кубани) установлено между косой и островом на 21 морской опоре. Конструкции, каждая весом более 150 тонн, собирались из заводских блоков на суше на стенде. Далее на многоколесных самоходных модулях их перевозили на первый рабочий мост, где оборудованы выкаточные пути. По ним строения перемещали на опорные части и устанавливали в проектное положение.
На «стройке века» продолжаются работы по сооружению опор и пролетов по всей трассе моста. Уже сформировано более 430 опор из 595, собрано свыше 115 тыс. тонн металлоконструкций пролетных строений из более 260 тыс. тонн.
На морских участках между островом Тузла и керченским берегом продолжается сооружение пролетов методом продольной надвижки. На готовых пролетах уложен нижний слой асфальта: более 7 км по направлению к Керчи и 2,5 км по направлению к Тамани. Верхний слой асфальта: почти 2 км по направлению к Керчи и около 1,5 км – к Тамани.
Напомним, что при строительстве моста занято более 30 мостоотрядов, основная кооперация стройки – почти 220 предприятий со всей России.
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