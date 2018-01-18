Крымский мост обзавелся первыми ограждениями
До декабря строителям предстоит завершить укладку двух слоев асфальта и выполнить обустройство всей проезжей части. Работы по обустройству выполнены на участке моста между 5 опорами. По двум направлениям по обеим сторонам моста установлено в общей сложности 1 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. Этот участок на острове Тузла – передовой в строительстве. Здесь первыми отрабатываются все этапы реализации проекта.
Одновременно с обустройством автодороги участники реализации проекта приступили к разработке схемы организации дорожного движения на мосту. 19 км трассы через Керченский пролив – это часть почти 70-километровой новой дороги, участка федеральной А-290 – от существующей А-290 на Кубани до «Тавриды». Поэтому разработка схемы идет во взаимодействии со строителями автоподходов по обоим берегам.
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