18 января 2018, 13:00

Крымский мост обзавелся первыми ограждениями

На одном из участков дорожной части Крымского моста выполнено обустройство проезжей части. Это передовой участок строительства на острове Тузла, где дорожники установили барьерное ограждение и мачты освещения на протяжении 450 метров будущей дороги.
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Крымский мост обзавелся первыми ограждениями

До декабря строителям предстоит завершить укладку двух слоев асфальта и выполнить обустройство всей проезжей части. Работы по обустройству выполнены на участке моста между 5 опорами. По двум направлениям по обеим сторонам моста установлено в общей сложности 1 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. Этот участок на острове Тузла – передовой в строительстве. Здесь первыми отрабатываются все этапы реализации проекта.

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Барьерное ограждение – металлическое, двухъярусное. C внешней стороны мостового полотна его высота – 1,5 м. Мачты освещения на всем протяжении моста – это металлические силовые опоры высотой 9 м с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. По берегам пролива, на участках подъезда к мостовому сооружению, предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами. Они устанавливаются на разделительной полосе. Расстояние между мачтами – 36 м, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.

Одновременно с обустройством автодороги участники реализации проекта приступили к разработке схемы организации дорожного движения на мосту. 19 км трассы через Керченский пролив – это часть почти 70-километровой новой дороги, участка федеральной А-290 – от существующей А-290 на Кубани до «Тавриды». Поэтому разработка схемы идет во взаимодействии со строителями автоподходов по обоим берегам.

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Крымский мост обзавелся первыми ограждениями
До декабря строителям предстоит завершить укладку двух слоев асфальта и выполнить обустройство всей проезжей части. Работы по обустройству выполнены на участке моста между 5 опорами. По двум направлениям по обеим сторонам моста установлено в общей сложности 1 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. Этот участок на острове Тузла – передовой в строительстве. Здесь первыми отрабатываются все этапы реализации проекта.{{material_122245}} Барьерное ограждение – металлическое, двухъярусное. C внешней стороны мостового полотна его высота – 1,5 м. Мачты освещения на всем протяжении моста – это металлические силовые опоры высотой 9 м с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. По берегам пролива, на участках подъезда к мостовому сооружению, предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами. Они устанавливаются на разделительной полосе. Расстояние между мачтами – 36 м, что позволяет равномерно освещать дорожное полотно.Одновременно с обустройством автодороги участники реализации проекта приступили к разработке схемы организации дорожного движения на мосту. 19 км трассы через Керченский пролив – это часть почти 70-километровой новой дороги, участка федеральной А-290 – от существующей А-290 на Кубани до «Тавриды». Поэтому разработка схемы идет во взаимодействии со строителями автоподходов по обоим берегам.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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