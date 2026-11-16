По Крымскому мосту возобновили проезд автомобилей после атаки БПЛА: в каком режиме работает переправа

Автомобильный проезд закрыли в ночь с 15 на 16 ноября после повреждения переправы. Вечером 16 ноября машины пустили по мосту в реверсивном режиме. Ранее на подъездах скопилось более двух тысяч автомобилей, а поезда шли штатно.

Автомобильный проезд закрыли в ночь с 15 на 16 ноября после повреждения переправы. Вечером 16 ноября машины пустили по мосту в реверсивном режиме. Ранее на подъездах скопилось более двух тысяч автомобилей, а поезда шли штатно.

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли в 02:22 мск 16 ноября после атаки беспилотников на инфраструктуру переправы. На подъездах скопилось более двух тысяч автомобилей. К 10:30 с обеих сторон находилось около 2 тыс. легковых машин. Вечером в понедельник автомобили вновь начали пропускать по мосту, но движение организовали в реверсивном режиме: транспорт поочередно направляли по доступной полосе.

Пассажирские автомобили начали пропускать после оценки состояния сооружения и первоочередных восстановительных работ. Реверсивный режим - временная мера, но сроки возвращения к штатному двустороннему движению пока не известны.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе по мосту, задействовании необходимых служб и развертывании оперативного штаба в Керчи. Первоначально он заявил, что движение будет ограничено ориентировочно до середины дня. Минтранс России предварительно сообщил об отсутствии пострадавших. Ограничение затронуло автомобильную часть переправы: по данным пресс-службы правительства РФ на 10:50 мск, поезда продолжали идти в штатном режиме.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты оценивают повреждения и определяют сроки полного восстановления. По его словам, для работ есть необходимые ресурсы, включая проектировщиков и строительные организации. Вопросы логистики обсуждаются с руководителями регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал повреждения незначительными.

О зимней готовности федеральных трасс и дорожной технике редакция писала в материале о трассах. К вечеру автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили, пропуская машины по очереди.