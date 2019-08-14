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14 августа 2019, 00:01

Крымский мост побил прошлогодний рекорд по трафику

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На Крымском мосту зафиксировали очередной рекорд. За сутки по переправе проехали 35 989 автомобилей. Предыдущий рекорд – прошлогодний: 11 августа 2018 года мост пересекли 35 307 автомобилей.
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Крымский мост, соединивший Таманский полуостров с Крымом, торжественно открыли 15 мая 2018 года, а уже рано утром 16-го по переправе поехали первые легковушки и мотоциклы. Движение грузовиков запустили 1 октября. Ранее сообщалось, что пропускная способность моста составляет порядка 40 тысяч автомобилей в сутки. 

Нынешний рекорд, в 35 989 автомобилей, зафиксированный 12 августа, вплотную приблизился к пиковому значению. Интересно, что прошлогодний максимум также пришелся на эти числа – 11 августа 2018-го по Крымскому мосту проехали 35 307 машин. Но тогда грузовики на мост еще не пускали. С начала летнего сезона по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн автомобилей, а всего с открытия движения по переправе – 6,5 млн машин. 

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Это самый длинный мост в России. На его строительство было выделено 227 млрд рублей. В каждую сторону организовано по две полосы движения. Разрешенная скорость составляет 90 км/ч. На трассе размещены десять камер видеофиксации. В конце июня нынешнего года одна из них сфотографировала автомобиль, который мчался в Крым со скоростью 243 км/ч. Видимо, кто-то очень спешил.

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Крымский мост побил прошлогодний рекорд по трафику
{{material_126530}}Крымский мост, соединивший Таманский полуостров с Крымом, торжественно открыли 15 мая 2018 года, а уже рано утром 16-го по переправе поехали первые легковушки и мотоциклы. Движение грузовиков запустили 1 октября. Ранее сообщалось, что пропускная способность моста составляет порядка 40 тысяч автомобилей в сутки. Нынешний рекорд, в 35 989 автомобилей, зафиксированный 12 августа, вплотную приблизился к пиковому значению. Интересно, что прошлогодний максимум также пришелся на эти числа – 11 августа 2018-го по Крымскому мосту проехали 35 307 машин. Но тогда грузовики на мост еще не пускали. С начала летнего сезона по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн автомобилей, а всего с открытия движения по переправе – 6,5 млн машин. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Это самый длинный мост в России. На его строительство было выделено 227 млрд рублей. В каждую сторону организовано по две полосы движения. Разрешенная скорость составляет 90 км/ч. На трассе размещены десять камер видеофиксации. В конце июня нынешнего года одна из них сфотографировала автомобиль, который мчался в Крым со скоростью 243 км/ч. Видимо, кто-то очень спешил.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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