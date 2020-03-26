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26 марта 2020, 14:22

Машины с инфекционными боксами приедут в распоряжение крымского центра медицины катастроф

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Фото: tut.by
Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получит в ближайшее время специализированные автомобили, оборудованные инфекционными боксами.

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Добро на это дал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов. Сегодня он принял участие в заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Представители медицинского учреждения заявили, что первый автомобиль будет получен уже в понедельник, 30 марта 2020 года. Еще 2 приедут в распоряжении больницы в течение 3 недель. 

Наряду с этим на следующей неделе медики ожидают поставку 5 транспортировочных изолирующих боксов, столь необходимых, как они говорят, в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе Правительства Республики Крым добавили, что решение о закупке спецавтомобилей поддержал глава Республики Сергей Аксёнов.


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Машины с инфекционными боксами приедут в распоряжение крымского центра медицины катастроф
{{material_129444}} Добро на это дал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов. Сегодня он принял участие в заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.Представители медицинского учреждения заявили, что первый автомобиль будет получен уже в понедельник, 30 марта 2020 года. Еще 2 приедут в распоряжении больницы в течение 3 недель. Наряду с этим на следующей неделе медики ожидают поставку 5 транспортировочных изолирующих боксов, столь необходимых, как они говорят, в борьбе с коронавирусной инфекцией.В пресс-службе Правительства Республики Крым добавили, что решение о закупке спецавтомобилей поддержал глава Республики Сергей Аксёнов.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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