26 марта 2020, 14:22
Машины с инфекционными боксами приедут в распоряжение крымского центра медицины катастроф
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Фото: tut.by
Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получит в ближайшее время специализированные автомобили, оборудованные инфекционными боксами.
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Представители медицинского учреждения заявили, что первый автомобиль будет получен уже в понедельник, 30 марта 2020 года. Еще 2 приедут в распоряжении больницы в течение 3 недель.
Наряду с этим на следующей неделе медики ожидают поставку 5 транспортировочных изолирующих боксов, столь необходимых, как они говорят, в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В пресс-службе Правительства Республики Крым добавили, что решение о закупке спецавтомобилей поддержал глава Республики Сергей Аксёнов.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
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