16 мая 2019, 13:28

Крымскому мосту исполнился год

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Сегодня, 16 мая 2019 года, исполняется ровно год со дня открытия движения легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. За год по мосту проехало 5 млн автомобилей, в том числе 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов. Это в три раза больше суммарного трафика на паромной переправе в 2017 году.
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Крымскому мосту исполнился год
Движение автотранспорта по Крымскому мосту стартовало раньше первоначально запланированного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая 2018 года. Президент России Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков грузовиков, проехавшую от Таманского полуострова к Керченскому. Регулярное движение легковых автомобилей и автобусов началось на следующий день, 16 мая в 05:30 утра по московскому времени. Через полгода, 1 октября, на мост пустили и грузовой транспорт.

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Весь год с момента открытия мост работал в штатном режиме. Сообщение между материком и полуостровом ни разу не прерывалось, несмотря на частые шторма в Керченском проливе. За 12 месяцев по Крымскому мосту проехали 5 млн автомобилей или втрое больше транспорта, чем смогла обслужить паромная переправа в 2017 году. При этом проезд по мосту бесплатный, а за паром водители должны платить от 1,5 до 19,5 тыс. рублей в зависимости от категории автомобиля. Можно сказать, что автовладельцы и транспортные компании сэкономили за год порядка 16 млрд рублей.

Крымский мост протяженностью 19 километров и шириной в 4 полосы движения построили за 27 месяцев. Проект обошелся в 227 млрд рублей. Разрешенная скорость движения по мосту – 90 км/ч. Максимальная пропускная способность – 40 тысяч машин в сутки. В августе в разгар курортного сезона по мосту проезжало в среднем 27,3 тыс. автомобилей в сутки. Абсолютный рекорд был установлен 12 августа, когда за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей.

Железнодорожную часть Крымского моста планируют открыть к декабрю 2019 года. В настоящее время строители смонтировали все пролётные строения Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над водой, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе.

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Крымскому мосту исполнился год
Движение автотранспорта по Крымскому мосту стартовало раньше первоначально запланированного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая 2018 года. Президент России Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков грузовиков, проехавшую от Таманского полуострова к Керченскому. Регулярное движение легковых автомобилей и автобусов началось на следующий день, 16 мая в 05:30 утра по московскому времени. Через полгода, 1 октября, на мост пустили и грузовой транспорт.{{material_123354}}Весь год с момента открытия мост работал в штатном режиме. Сообщение между материком и полуостровом ни разу не прерывалось, несмотря на частые шторма в Керченском проливе. За 12 месяцев по Крымскому мосту проехали 5 млн автомобилей или втрое больше транспорта, чем смогла обслужить паромная переправа в 2017 году. При этом проезд по мосту бесплатный, а за паром водители должны платить от 1,5 до 19,5 тыс. рублей в зависимости от категории автомобиля. Можно сказать, что автовладельцы и транспортные компании сэкономили за год порядка 16 млрд рублей.Крымский мост протяженностью 19 километров и шириной в 4 полосы движения построили за 27 месяцев. Проект обошелся в 227 млрд рублей. Разрешенная скорость движения по мосту – 90 км/ч. Максимальная пропускная способность – 40 тысяч машин в сутки. В августе в разгар курортного сезона по мосту проезжало в среднем 27,3 тыс. автомобилей в сутки. Абсолютный рекорд был установлен 12 августа, когда за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей.Железнодорожную часть Крымского моста планируют открыть к декабрю 2019 года. В настоящее время строители смонтировали все пролётные строения Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над водой, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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