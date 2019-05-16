16 мая 2019, 13:28
Крымскому мосту исполнился год
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Сегодня, 16 мая 2019 года, исполняется ровно год со дня открытия движения легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту. За год по мосту проехало 5 млн автомобилей, в том числе 500 тысяч грузовиков и 60 тысяч автобусов. Это в три раза больше суммарного трафика на паромной переправе в 2017 году.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту стартовало раньше первоначально запланированного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая 2018 года. Президент России Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из трех десятков грузовиков, проехавшую от Таманского полуострова к Керченскому. Регулярное движение легковых автомобилей и автобусов началось на следующий день, 16 мая в 05:30 утра по московскому времени. Через полгода, 1 октября, на мост пустили и грузовой транспорт.
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Движение для легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открыли 16 мая. Сегодня ведомства подвели ...Читать далее
Крымский мост протяженностью 19 километров и шириной в 4 полосы движения построили за 27 месяцев. Проект обошелся в 227 млрд рублей. Разрешенная скорость движения по мосту – 90 км/ч. Максимальная пропускная способность – 40 тысяч машин в сутки. В августе в разгар курортного сезона по мосту проезжало в среднем 27,3 тыс. автомобилей в сутки. Абсолютный рекорд был установлен 12 августа, когда за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей.
Железнодорожную часть Крымского моста планируют открыть к декабрю 2019 года. В настоящее время строители смонтировали все пролётные строения Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролётов расположено над водой, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе.
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Тест-драйв Volkswagen Tiguan 2.0 TDI: ты прохладой меня не мучай
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Тест-драйв нового Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
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