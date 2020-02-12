12 февраля 2020, 17:56
Крымскую трассу «Таврида» почти достроили
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Новая федеральная трасса «Таврида» протяженностью 250 километров идет через весь Крымский полуостров – от Керчи к Севастополю. В настоящее время дорога готова на 85 процентов.
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Первый отрезок сдали еще в декабре 2018 года. Он позволили ликвидировать «мертвую» пробку от Берегового до Феодосии. На втором и третьем этапах верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона уже уложен на двух полосах. Весной начнется масштабная укладка третьего слоя асфальтобетона на остальных участках. Завершить ее планируют к сентябрю. На 85% готова развязка на дороге Симферополь – Николаевка (V этап). По ней уже едут автомобили по направлению из города. Всего на 250-километровой трассе от Керчи до Севастополя будет построено 18 транспортных развязок.
Основные работы сейчас идут пятом и шестом этапах «Тавриды» - обходе Симферополя и в Бахчисарайском районе. Рабочие устанавливают шумозащитные экраны вблизи кварталов жилой застройки, возводят мосты и обустраивают надземные пешеходные переходы, насыпь и щебеночное основание под укладку асфальтобетона. На седьмом этапе укладывают бортовой камень, водоотводы и строят лестничные сходы.
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31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
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Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
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