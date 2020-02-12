Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 февраля 2020, 17:56

Крымскую трассу «Таврида» почти достроили

  • 3505
  • 0
 
Новая федеральная трасса «Таврида» протяженностью 250 километров идет через весь Крымский полуостров – от Керчи к Севастополю. В настоящее время дорога готова на 85 процентов.
Крымскую трассу Таврида почти достроили

 

Крымскую трассу Таврида почти достроили

 

Крымскую трассу Таврида почти достроили

 

Крымскую трассу Таврида почти достроили

 

Крымскую трассу Таврида почти достроили

 

Крымскую трассу Таврида почти достроили
Крымскую трассу Таврида почти достроили
Крымскую трассу Таврида почти достроили
Крымскую трассу Таврида почти достроили
Крымскую трассу Таврида почти достроили
Ранее мы писали
Министерства транспорта Крыма приготовило для жителей и гостей полуострова настоящий новогодний подарок. Первый ...
Читать далее
Строительство федеральной автодороги «Таврида» началось в мае 2017 года. Плановый срок ввода в эксплуатацию всей магистрали – декабрь 2020 года. Как сообщили в пресс-службе крымского строительного управления компании «ВАД», сейчас готовность объекта составляет 85%. 

Первый отрезок сдали еще в декабре 2018 года. Он позволили ликвидировать «мертвую» пробку от Берегового до Феодосии. На втором и третьем этапах верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона уже уложен на двух полосах. Весной начнется масштабная укладка третьего слоя асфальтобетона на остальных участках. Завершить ее планируют к сентябрю. На 85% готова развязка на дороге Симферополь – Николаевка (V этап). По ней уже едут автомобили по направлению из города. Всего на 250-километровой трассе от Керчи до Севастополя будет построено 18 транспортных развязок.

Основные работы сейчас идут пятом и шестом этапах «Тавриды» - обходе Симферополя и в Бахчисарайском районе. Рабочие устанавливают шумозащитные экраны вблизи кварталов жилой застройки, возводят мосты и обустраивают надземные пешеходные переходы, насыпь и щебеночное основание под укладку асфальтобетона. На седьмом этапе укладывают бортовой камень, водоотводы и строят лестничные сходы.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
Отзыв о SsangYong Actyon 2007 года
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Алёна
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 55 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Крымскую трассу «Таврида» почти достроили
{{material_125377}}Строительство федеральной автодороги «Таврида» началось в мае 2017 года. Плановый срок ввода в эксплуатацию всей магистрали – декабрь 2020 года. Как сообщили в пресс-службе крымского строительного управления компании «ВАД», сейчас готовность объекта составляет 85%. Первый отрезок сдали еще в декабре 2018 года. Он позволили ликвидировать «мертвую» пробку от Берегового до Феодосии. На втором и третьем этапах верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона уже уложен на двух полосах. Весной начнется масштабная укладка третьего слоя асфальтобетона на остальных участках. Завершить ее планируют к сентябрю. На 85% готова развязка на дороге Симферополь – Николаевка (V этап). По ней уже едут автомобили по направлению из города. Всего на 250-километровой трассе от Керчи до Севастополя будет построено 18 транспортных развязок.Основные работы сейчас идут пятом и шестом этапах «Тавриды» - обходе Симферополя и в Бахчисарайском районе. Рабочие устанавливают шумозащитные экраны вблизи кварталов жилой застройки, возводят мосты и обустраивают надземные пешеходные переходы, насыпь и щебеночное основание под укладку асфальтобетона. На седьмом этапе укладывают бортовой камень, водоотводы и строят лестничные сходы.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Оренбург Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться