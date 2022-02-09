Крыша с солнечными батареями восстанавливается сама: новая разработка Tesla
Tesla планирует серьезно модернизировать крышу: новые фотоэлектрические модули, или солнечные панели, будут более эффективными и обладать улучшенным уровнем защиты.
Фирма Маска будет использовать укрепленное стекло для своих крыш с солнечными батареями и закроет их слоем органического полимера. Сделав это, компания Маска обеспечит еще один, более надежный, уровень защиты.
Солнечные панели будут ламинированными, это буквально «запечатает» солнечные элементы и защитит их от суровых погодных условий с помощью материала на основе органического пластика, который сможет «исцелять» себя.
Например, предположим, что началась гроза с градом, при этом на крышу упал лед, который повредил ее. Как только появится солнце, фотоэлектрические модули постепенно восстановят свою форму и мощность. Тепло будет приводить эти органические полимеры в исходное состояние. После пары часов солнечного света все снова заработает, как новое.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 1 289 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий