Самые масштабные изменения за 10 лет - как KTM 790 Duke меняет сегмент и конкурентов

23 июня 2026, 20:05
KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса
KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса
KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.
В 2027 году KTM 790 Duke выйдет на рынок с самыми масштабными изменениями за последние десять лет. Для поклонников марки это не просто очередной рестайлинг, а попытка заново определить стандарты в классе среднекубатурных «нейкедов». Австрийцы сделали ставку на управляемость, эргономику и свежий внешний вид, не трогая базовую архитектуру мотоцикла.
Рама из хромомолибденовой стали осталась прежней, но теперь она адаптирована под более агрессивную посадку, как у старших моделей 990 Duke и 1390 Super Duke R. Это удалось реализовать за счет перенастройки подвески и изменения положений райдера. Передняя вилка WP APEX с открытым картриджем получила увеличенный ход до 150 мм и возможность раздельной регулировки отбоя и сжатия. Сзади установлен газонаполненный моноамортизатор с ходом 170 мм и регулировками по отбою и преднатягу. Все настройки доступны через удобный пятипозиционный регулятор.
Эргономика – еще один ключевой акцент. KTM полностью переработал «треугольник» райдера: новый руль с более открытым углом, измененные подножки для водителя и пассажира, а также обновленное сиденье. В результате посадка стала естественнее, а контроль над мотоциклом – точнее. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени в одиночных поездках или предпочитает активную езду.
Двигатель остался прежним – это 799-кубовый параллельный твин LC8c, но теперь он комплектуется новым выхлопом и глушителем. Для Европы мощность ограничена 95 л. с. при 8000 об/мин, для других рынков – 105 л. с. при 9500 об/мин. Также доступна версия на 47 л. с. для владельцев европейских прав категории А2. Благодаря новому выхлопу масса мотоцикла уменьшилась на 2 кг, а мощность выросла на 1 л. с. Крутящий момент остался на уровне 87 Нм.
Внешне KTM 790 Duke 2027 модельного года заметно посвежел: новый подрамник, тройные траверсы, переработанный топливный бак, увеличенная передняя облицовка и обновленная оптика. Все это делает силуэт более современным и узнаваемым. Важное новшество – отказ от режима демонстрационного режима, который ранее включал бесплатное пользование всеми электронными ассистентами на протяжении 1500 км. Теперь этот функционал будет постепенно уходить из комплектаций.
Мотоцикл оснащается новыми покрышками Pirelli Diablo Rosso IV, а тормозная система теперь полностью разработана инженерами KTM. Для регулировки установлен новый рулевой демпфер WP. Ожидается, что продажи стартуют в конце июля 2026 года, а цена останется ниже отметки в 10 000 долларов – это делает модель одной из наиболее доступных в своем классе.
Для российского рынка обновленный KTM 790 Duke может быть интересен тем, кто ищет универсальный и технологичный байк с индивидуальной настройкой подвески и эргономикой. Важно отметить, что конкуренты вроде Yamaha MT-07 и Honda CB650R не придерживаются такого подхода к регулировкам и не предлагают столь свежего дизайна. Кроме того, KTM традиционно славится широким выбором аксессуаров и опций, которые позволяют адаптировать мотоцикл под любые задачи – от повседневных поездок до дальних путешествий. В условиях роста интереса к среднекубатурным мотоциклам в России такие обновления могут усилить позиции бренда на рынке.
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