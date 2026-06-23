Самые масштабные изменения за 10 лет - как KTM 790 Duke меняет сегмент и конкурентов

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 20:05

KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса

KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса

Самые масштабные изменения за 10 лет - как KTM 790 Duke меняет сегмент и конкурентов

KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса

KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.

KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.

В 2027 году KTM 790 Duke выйдет на рынок с самыми масштабными изменениями за последние десять лет. Для поклонников марки это не просто очередной рестайлинг, а попытка заново определить стандарты в классе среднекубатурных «нейкедов». Австрийцы сделали ставку на управляемость, эргономику и свежий внешний вид, не трогая базовую архитектуру мотоцикла.

Рама из хромомолибденовой стали осталась прежней, но теперь она адаптирована под более агрессивную посадку, как у старших моделей 990 Duke и 1390 Super Duke R. Это удалось реализовать за счет перенастройки подвески и изменения положений райдера. Передняя вилка WP APEX с открытым картриджем получила увеличенный ход до 150 мм и возможность раздельной регулировки отбоя и сжатия. Сзади установлен газонаполненный моноамортизатор с ходом 170 мм и регулировками по отбою и преднатягу. Все настройки доступны через удобный пятипозиционный регулятор.

Эргономика – еще один ключевой акцент. KTM полностью переработал «треугольник» райдера: новый руль с более открытым углом, измененные подножки для водителя и пассажира, а также обновленное сиденье. В результате посадка стала естественнее, а контроль над мотоциклом – точнее. Это особенно важно для тех, кто проводит много времени в одиночных поездках или предпочитает активную езду.

Двигатель остался прежним – это 799-кубовый параллельный твин LC8c, но теперь он комплектуется новым выхлопом и глушителем. Для Европы мощность ограничена 95 л. с. при 8000 об/мин, для других рынков – 105 л. с. при 9500 об/мин. Также доступна версия на 47 л. с. для владельцев европейских прав категории А2. Благодаря новому выхлопу масса мотоцикла уменьшилась на 2 кг, а мощность выросла на 1 л. с. Крутящий момент остался на уровне 87 Нм.

Внешне KTM 790 Duke 2027 модельного года заметно посвежел: новый подрамник, тройные траверсы, переработанный топливный бак, увеличенная передняя облицовка и обновленная оптика. Все это делает силуэт более современным и узнаваемым. Важное новшество – отказ от режима демонстрационного режима, который ранее включал бесплатное пользование всеми электронными ассистентами на протяжении 1500 км. Теперь этот функционал будет постепенно уходить из комплектаций.

Мотоцикл оснащается новыми покрышками Pirelli Diablo Rosso IV, а тормозная система теперь полностью разработана инженерами KTM. Для регулировки установлен новый рулевой демпфер WP. Ожидается, что продажи стартуют в конце июля 2026 года, а цена останется ниже отметки в 10 000 долларов – это делает модель одной из наиболее доступных в своем классе.

Для российского рынка обновленный KTM 790 Duke может быть интересен тем, кто ищет универсальный и технологичный байк с индивидуальной настройкой подвески и эргономикой. Важно отметить, что конкуренты вроде Yamaha MT-07 и Honda CB650R не придерживаются такого подхода к регулировкам и не предлагают столь свежего дизайна. Кроме того, KTM традиционно славится широким выбором аксессуаров и опций, которые позволяют адаптировать мотоцикл под любые задачи – от повседневных поездок до дальних путешествий. В условиях роста интереса к среднекубатурным мотоциклам в России такие обновления могут усилить позиции бренда на рынке.

Упомянутые марки: KTM
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы КТМ

Похожие материалы КТМ

Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
JELAND J7 выходит на рынок: комплектации и цены объявлены
В Санкт-Петербурге стартует выпуск нового кроссовера Jeland J7 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Магнитогорск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться