24 ноября 2017, 17:56

KTM 790 Duke предстал в роли серийного мотоцикла

Австрийская KTM на выставке мотоциклов EICMA в 2017 году представила серийную модель мотоцикла 790 Duke. С концептуальной версией, показанной там же ровно год назад, новичка роднит имя, но, как говорят, создатели, на этом сходство заканчивается.
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KTM 790 Duke предстал в роли серийного мотоцикла KTM

Сердцем 790 Duke является недавно разработанный рядный двигатель с жидкостным охлаждением 799 куб. см. Он обладает высокой мощностью 77 квт (105 л.с.) и неплохим крутящим моментом 86 Нм.

Шасси мотоцикла может похвастаться качественными компонентами в виде передней вилки WP и заднего амортизатора той же марки.

Колесная база KTM Duke 790 - 1475 мм, которую можно варьировать в диапазоне 15 мм. Максимальная скорость - 169 км/час. По информации KTM, модель отличается завидной маневренностью.

Там же на выставке в Милане австрийцы презентовали новый концептуальный KTM 790 Adventure R. Он использует тот же силовой блок, как модель 790 Duke, но в отличие от него,  предназначен не только для езды по гладкому асфальту, но будет идеальным спутником даже во время поездок по полю.

Как и в случае с 790 Duke концепция 790 Adventure R может рассчитывать на появление серийной модели. Ее, согласно имеющейся информации, представят осенью следующего года и она займет место в модельной линейке KTM 2019-го.

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KTM 790 Duke предстал в роли серийного мотоцикла
Сердцем 790 Duke является недавно разработанный рядный двигатель с жидкостным охлаждением 799 куб. см. Он обладает высокой мощностью 77 квт (105 л.с.) и неплохим крутящим моментом 86 Нм. Шасси мотоцикла может похвастаться качественными компонентами в виде передней вилки WP и заднего амортизатора той же марки.Колесная база KTM Duke 790 - 1475 мм, которую можно варьировать в диапазоне 15 мм. Максимальная скорость - 169 км/час. По информации KTM, модель отличается завидной маневренностью. Там же на выставке в Милане австрийцы презентовали новый концептуальный KTM 790 Adventure R. Он использует тот же силовой блок, как модель 790 Duke, но в отличие от него,  предназначен не только для езды по гладкому асфальту, но будет идеальным спутником даже во время поездок по полю. Как и в случае с 790 Duke концепция 790 Adventure R может рассчитывать на появление серийной модели. Ее, согласно имеющейся информации, представят осенью следующего года и она займет место в модельной линейке KTM 2019-го.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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