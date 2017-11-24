KTM 790 Duke предстал в роли серийного мотоцикла
Сердцем 790 Duke является недавно разработанный рядный двигатель с жидкостным охлаждением 799 куб. см. Он обладает высокой мощностью 77 квт (105 л.с.) и неплохим крутящим моментом 86 Нм.
Шасси мотоцикла может похвастаться качественными компонентами в виде передней вилки WP и заднего амортизатора той же марки.
Колесная база KTM Duke 790 - 1475 мм, которую можно варьировать в диапазоне 15 мм. Максимальная скорость - 169 км/час. По информации KTM, модель отличается завидной маневренностью.
Там же на выставке в Милане австрийцы презентовали новый концептуальный KTM 790 Adventure R. Он использует тот же силовой блок, как модель 790 Duke, но в отличие от него, предназначен не только для езды по гладкому асфальту, но будет идеальным спутником даже во время поездок по полю.
Как и в случае с 790 Duke концепция 790 Adventure R может рассчитывать на появление серийной модели. Ее, согласно имеющейся информации, представят осенью следующего года и она займет место в модельной линейке KTM 2019-го.
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