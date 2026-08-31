Карбон вместо алюминия: чем удивил новый KTM Macina Lycan Elite в 2027 году

KTM Macina Lycan Elite CX-R Race 2027: карбоновая рама и 29-дюймовые колеса

KTM обновила Macina Lycan Elite CX-R Race для 2027 года, сделав ставку на карбоновую раму и увеличенные 29-дюймовые колеса. Эти изменения могут повлиять на выбор велосипедистов, ищущих баланс между легкостью, проходимостью и технологичностью.

KTM обновила Macina Lycan Elite CX-R Race для 2027 года, сделав ставку на карбоновую раму и увеличенные 29-дюймовые колеса. Эти изменения могут повлиять на выбор велосипедистов, ищущих баланс между легкостью, проходимостью и технологичностью.

Обновление линейки электровелосипедов KTM неизменно вызывает интерес как у любителей активного отдыха, так и у профессиональных райдеров. В 2027 году компания сделала акцент на лёгкости и проходимости, представив модель Macina Lycan Elite CX-R Race с карбоновой рамой и 29-дюймовыми колёсами. Этот шаг может изменить расстановку сил в сегменте универсальных электробайков для пересечённой местности.

Вместо прежней алюминиевой конструкции теперь используется рама Macina Lycan Performance Carbon с ходом подвески 140 мм. Такое решение не только снижает вес, но и повышает жёсткость, что особенно важно на гравийных и лесных маршрутах, а также на умеренно сложных трейлах. Увеличенные колёса диаметром 29 дюймов улучшают накат и проходимость, обеспечивая уверенное преодоление препятствий и снижая утомляемость на длинных дистанциях.

В техническом плане Macina Lycan Elite CX-R Race оснащается электромотором Bosch Performance Line CX-R с пиковой мощностью 750 Вт и крутящим моментом 100 Н·м. Максимальный уровень поддержки достигает 400%, а при установке обновлённого программного обеспечения Performance Upgrade 2.0 эти показатели могут вырасти до 120 Н·м и 600% соответственно. Аккумулятор Bosch PowerTube ёмкостью 800 Вт·ч обеспечивает достойный запас хода, что особенно актуально для длительных поездок.

Подвеска построена на базе пневматической вилки Suntour XCR36X Air с ходом 140 мм и заднего амортизатора Suntour EDGE-X R. За переключение передач отвечает 12-скоростная трансмиссия Shimano Deore XT M8100 с манеткой Deore M6200. Тормозная система реализована на основе четырёхпоршневых Shimano MT401/MT420, а за сцепление с дорогой отвечают 29-дюймовые покрышки Schwalbe Wicked Will Performance. Вес велосипеда составляет 24,8 кг, допустимая нагрузка – до 135 кг.

Стоимость новинки – 4399 евро, что делает её конкурентоспособной в этом сегменте. Для сравнения: в обзоре электровелосипеда Minako V.8 Pro Black отмечалось, что сочетание мощности и надёжности становится ключевым критерием выбора для многих покупателей. В случае с Macina Lycan Elite CX-R Race ставка сделана на баланс между технологичностью и универсальностью.

Использование карбоновой рамы и современных комплектующих позволяет не только снизить вес, но и улучшить общую конструкцию байка. В последние годы спрос на электровелосипеды с увеличенным запасом хода и улучшенной проходимостью стабильно растёт, особенно среди тех, кто выбирает активный отдых за городом. Новая версия Macina Lycan Elite CX-R Race может стать интересным вариантом для российских велосипедистов, ищущих универсальные решения для разных типов маршрутов и условий эксплуатации.