Китайский гигант нацелился на Россию: кто сможет потягаться с новым Voyah Taishan?

2 декабря 2025, 08:53
Кто бросит вызов Voyah Taishan: главные соперники нового кроссовера в России
Кто бросит вызов Voyah Taishan: главные соперники нового кроссовера в России
Новый флагман Voyah скоро появится в РФ. У него уже есть серьезные конкуренты. Мы изучили пять главных соперников. Они готовы к жесткой борьбе за покупателя. Кто же выйдет победителем в этой битве?
Недавно представленный флагманский кроссовер Voyah Taishan готовится к выходу на российский рынок в 2026 году. Автомобиль обещает впечатляющие характеристики, но сегмент больших гибридных SUV уже плотно занят сильными игроками. По информации «Российской газеты», новинке предстоит выдержать серьезную конкуренцию. Давайте посмотрим, кто уже сегодня готов бросить вызов амбициозному дебютанту.
Сам Taishan задает высокую планку. Это гибрид с огромной для своего класса батареей на 65 кВт∙ч, которая позволяет проехать до 350 км чисто на электричестве. Общий запас хода с полным баком превышает 1400 км. Силовая установка, состоящая из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателей, выдает суммарно 515 л.с., разгоняя кроссовер до сотни за 5,5 секунды. В арсенале модели также пневмоподвеска, сверхбыстрая зарядка и передовая электроника от Huawei.
Первым в списке соперников стоит полноразмерный внедорожник Rox 01. Его гибридная система развивает 470 л.с., обеспечивая аналогичную динамику в 5,5 секунды до 100 км/ч. Батарея на 56 кВт⋅ч и 1,5-литровый мотор-генератор дают общий запас хода в 1362 км. В отличие от Taishan, у него нет пневмоподвески, но есть адаптивные амортизаторы. Цена в России уже известна - от 7,76 млн рублей.
Далее идет хорошо знакомый Lixiang L9, флагманский семейный кроссовер. Он работает по схеме последовательного гибрида, где бензиновый двигатель только заряжает батарею. Суммарная мощность электромоторов - 449 л.с., а разгон до сотни занимает 5,3 секунды. Запас хода на электричестве достигает 280 км, а общий - 1315 км. Его козыри - просторный салон с «капитанскими» креслами и пневмоподвеска. Официальная цена на топовую версию Ultra составляет 9,49 млн рублей.
Еще один серьезный игрок - Seres Aito М9. Этот гигант длиной 5,2 метра также является последовательным гибридом. Его электромоторы выдают 496 л.с., что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Запас хода достигает 1300 км. Особенностью модели является «умная» пневмоподвеска, которая подстраивается под дорогу, используя данные с лидара. В России за такой комфорт и технологии просят от 9 млн рублей.
Настоящим монстром в этой компании выглядит Zeekr 9X. Это последовательно-параллельный гибрид, чья суммарная мощность электропривода может достигать невероятных 1400 л.с. Динамика соответствующая - 3,1 секунды до сотни. Батарея емкостью до 70 кВт·ч обеспечивает до 380 км на электротяге, а общий пробег превышает 1200 км. Автомобиль оснащен пневмоподвеской и поддерживает сверхбыструю зарядку. Ввозят его по схеме параллельного импорта, и цена для физлиц начинается от 6,9 млн рублей.
Замыкает пятерку Exeed Exlantix ET. Этот полноразмерный кроссовер с силовой установкой на 469 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды. Общий запас хода составляет 1180 км, из которых 200 км можно проехать на батарее. Как и многие конкуренты, он оснащен интеллектуальной пневмоподвеской и более чем 30 системами помощи водителю. При этом его цена в 6,6 млн рублей за богатую комплектацию выглядит очень привлекательной.
