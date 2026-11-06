Кто на самом деле был первым в СССР? Как Л-300, Союз и ИЖ-1 делили славу советского мотостроения

Почему Л-300 считают первой серийной моделью, если Союз появился раньше

Мотоцикл «Союз» стал ранним опытным образцом, а ИЖ-1 показал возможности конструкторов. Мотоцикл Л-300 пошел в серию; отдельную главу тяжелого класса открыл ПМЗ-А-750.

Мотоцикл «Союз» стал ранним опытным образцом, а ИЖ-1 показал возможности конструкторов. Мотоцикл Л-300 пошел в серию; отдельную главу тяжелого класса открыл ПМЗ-А-750.

В начале 1930-х в Ленинграде начали выпуск Л-300 — мотоцикла, который стал первой советской крупносерийной моделью. До этого отечественные машины существовали лишь в виде опытных образцов, а стране уже требовался недорогой моторный транспорт: транспортных средств не хватало, быстрая связь была нужна армии и другим ведомствам, включая полицию и инженерные службы.

Л-300, известный как «Красный Октябрь», был проще и легче первых ижевских прототипов, поэтому лучше подходил для заводского производства. За основу конструкции взяли DKW Luxus 300 . Завод наладил регулярный выпуск доступных партий для покупателей и ведомств; мотоциклы были необходимы и армии. Позднее на близкой технической базе появились первые серийные ижевские модели, в том числе ИЖ-7.

Именно серийность дает возможность назвать Л-300 первой в своей категории. Для советского мотостроения это был знаковый рубеж: техника переставала быть единственной инженерной пробой и поступала в производство. Но отечественная история мотоцикла началась раньше.

В 1920-е годы в стране еще ездили на дореволюционных и импортных машинах, а ремонт иногда превращался в сборку гибридов из случайных деталей. На этом фоне в 1924 году построили «Союз» — самый ранний советский мотоцикл, который принято называть первым. Это был опытный аппарат, созданный на московском заводе «Авиахим» № 1 (бывший «Дукс») под руководством инженера Петра Львова . Одноцилиндровый четырехтактный двигатель имел объем около 500 куб. см. Испытания выявили и смелость замысла, и сырость конструкции: в товарной модели «Союз» не стал, зато доказал возможность создать самостоятельную отечественную машину.

Следующий этап наступления — в Ижевске. В 1928-1929 годах группа Петра Можарова работала над легким ИЖ-1, исполнялась ИЖ-2 с коляской, одиночным ИЖ-3 и более легкими проектами. Конструкторы изучили документацию и детали зарубежных предприятий, но одновременно искали собственные решения. В отличие от «Союза», ижевская работа уже стала целой конструкторской программой.

«То, что сделали мы, для педантичного немца было бы безумием. Но это безумие кончается победой советского мотоцикла. Конструктивно независимая машина была создана нами всего за восемь месяцев. Вдвое быстрее, чем оформление в Берлине!», – сказал на митинге в честь выпуска ИЖ-1 инженер-конструктор Петр Можаров.

Сам ИЖ-1 получил крупный V-образный двигатель и карданную передачу; эта модель стала первой, в которой прослеживался курс на повышение надежности при езде по плохим дорогам. Серийным он не стал, однако показал, как конструкторы перешли от единственной опытной машины к самостоятельным инженерным решениям. Мотоциклу предстояло эксплуатироваться на дорогах с разным покрытием — это было необходимым направлением развития.

Потребность в более мощной служебной технике привела к появлению ПМЗ-А-750 — первого советского тяжелого серийного мотоцикла. Его выпускали в 1930-е годы. Конструкция предусматривала коляску и грузовую платформу, а сама машина предназначалась для эксплуатации в сложных дорожных условиях. В предыдущей истории рядом с ним стоит ТИЗ-АМ-600.

Первенство зависит от типа машины: «Союз» был опытным образцом, ИЖ-1 стал ведущим инженерным шагом, Л-300 оказался первой серийной моделью, а ПМЗ-А-750 открыл тяжелый серийный класс. Современным мотоциклистам сначала необходимо разобраться с допуском к управлению; редакция отдельно разбирала категорию прав . В истории советской техники серийный выпуск отсчитывается от Л-300.