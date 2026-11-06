Кто на самом деле был первым в СССР? Как Л-300, Союз и ИЖ-1 делили славу советского мотостроения

6 ноября 2026, 10:59
Почему Л-300 считают первой серийной моделью, если Союз появился раньше
Почему Л-300 считают первой серийной моделью, если Союз появился раньше
Мотоцикл «Союз» стал ранним опытным образцом, а ИЖ-1 показал возможности конструкторов. Мотоцикл Л-300 пошел в серию; отдельную главу тяжелого класса открыл ПМЗ-А-750.
В начале 1930-х в Ленинграде начали выпуск Л-300 — мотоцикла, который стал первой советской крупносерийной моделью. До этого отечественные машины существовали лишь в виде опытных образцов, а стране уже требовался недорогой моторный транспорт: транспортных средств не хватало, быстрая связь была нужна армии и другим ведомствам, включая полицию и инженерные службы.
Л-300, известный как «Красный Октябрь», был проще и легче первых ижевских прототипов, поэтому лучше подходил для заводского производства. За основу конструкции взяли DKW Luxus 300 . Завод наладил регулярный выпуск доступных партий для покупателей и ведомств; мотоциклы были необходимы и армии. Позднее на близкой технической базе появились первые серийные ижевские модели, в том числе ИЖ-7.
Именно серийность дает возможность назвать Л-300 первой в своей категории. Для советского мотостроения это был знаковый рубеж: техника переставала быть единственной инженерной пробой и поступала в производство. Но отечественная история мотоцикла началась раньше.
В 1920-е годы в стране еще ездили на дореволюционных и импортных машинах, а ремонт иногда превращался в сборку гибридов из случайных деталей. На этом фоне в 1924 году построили «Союз» — самый ранний советский мотоцикл, который принято называть первым. Это был опытный аппарат, созданный на московском заводе «Авиахим» № 1 (бывший «Дукс») под руководством инженера Петра Львова . Одноцилиндровый четырехтактный двигатель имел объем около 500 куб. см. Испытания выявили и смелость замысла, и сырость конструкции: в товарной модели «Союз» не стал, зато доказал возможность создать самостоятельную отечественную машину.
Следующий этап наступления — в Ижевске. В 1928-1929 годах группа Петра Можарова работала над легким ИЖ-1, исполнялась ИЖ-2 с коляской, одиночным ИЖ-3 и более легкими проектами. Конструкторы изучили документацию и детали зарубежных предприятий, но одновременно искали собственные решения. В отличие от «Союза», ижевская работа уже стала целой конструкторской программой.
«То, что сделали мы, для педантичного немца было бы безумием. Но это безумие кончается победой советского мотоцикла. Конструктивно независимая машина была создана нами всего за восемь месяцев. Вдвое быстрее, чем оформление в Берлине!», – сказал на митинге в честь выпуска ИЖ-1 инженер-конструктор Петр Можаров.
Сам ИЖ-1 получил крупный V-образный двигатель и карданную передачу; эта модель стала первой, в которой прослеживался курс на повышение надежности при езде по плохим дорогам. Серийным он не стал, однако показал, как конструкторы перешли от единственной опытной машины к самостоятельным инженерным решениям. Мотоциклу предстояло эксплуатироваться на дорогах с разным покрытием — это было необходимым направлением развития.
Потребность в более мощной служебной технике привела к появлению ПМЗ-А-750 — первого советского тяжелого серийного мотоцикла. Его выпускали в 1930-е годы. Конструкция предусматривала коляску и грузовую платформу, а сама машина предназначалась для эксплуатации в сложных дорожных условиях. В предыдущей истории рядом с ним стоит ТИЗ-АМ-600.
Первенство зависит от типа машины: «Союз» был опытным образцом, ИЖ-1 стал ведущим инженерным шагом, Л-300 оказался первой серийной моделью, а ПМЗ-А-750 открыл тяжелый серийный класс. Современным мотоциклистам сначала необходимо разобраться с допуском к управлению; редакция отдельно разбирала категорию прав . В истории советской техники серийный выпуск отсчитывается от Л-300.
Похожие материалы
-
09.11.2026, 09:35
БТС: как устроен мотоснегокат для снега, льда и лесных троп
Компания «БТС» выпустила мотоснегокат — легкую машину на гусенице и лыже с мотоциклетной посадкой, созданную для снега, льда и лесных троп. Узкая колея и умеренная масса обеспечивают маневренность и возможность вытащить технику из сугроба одному. Читать далее
-
09.11.2026, 08:23
Коляска, багаж, запчасти: почему советские мотоциклисты выбирали Jawa 350, а не ČZ 350
Jawa 350/634 и ČZ 350/472 получили близкие двухтактные двигатели, но различались рамой и ходовой частью. «Ява» была массовее и удобнее для поездок с коляской, а редкий «Чезет» выбирали за особенности конструкции.Читать далее
-
08.11.2026, 20:19
Топ снегоходов для зимы: какую модель выбрать под свои условия
Для глубокого снега в первую очередь важна гусеница шириной от 500 мм, а для дальних маршрутов - удобство и запас возможностей для перевозки груза. В подборке представлены три модели с разным назначением и характеристиками.Читать далее
-
08.11.2026, 16:08
20 лошадей против 12: почему легендарный минский эндуро так и не доехал до конвейера
В 1980-х минские конструкторы создали эндуро с новым мотором на 125 куб. см и мощностью до 20 л. с. Проект дошел до испытаний, но отраслевые руководители сочли его серийный выпуск нецелесообразным и отказали разработчикам в финансировании.Читать далее
-
08.11.2026, 11:20
Зачем инженеры снизили мощность «Юпитера-5» — и почему это сделало его лучше
У «Юпитера-4» указывали 28 л.с., у «Юпитера-5» мощность составляла примерно 24 л.с. Паспортный показатель снизился после перенастройки двигателя: конструкторы сделали ставку на тягу в повседневных режимах езды.Читать далее
-
08.11.2026, 07:17
МСХ-380: как компактный снегоход решает задачи охотников и рыболовов
У мини-снегохода МСХ-380 двигатель мощностью 20 л.с. и гусеница шириной 380 мм. Разбираем, как устроены его вариатор «САФАРИ» и реверс, на что рассчитаны расход топлива от 2,5 до 3 л/час и бак объемом 6,5 литра.Читать далее
-
08.11.2026, 05:58
Почему «Минск» любили больше «Восхода»: цифры против народной молвы
«Восход-3М» развивал 14 л.с. и разгонялся примерно до 105 км/ч, но многие владельцы предпочитали более легкий «Минск». На репутацию влияли характеристики и условия эксплуатации, ремонт и один неудачный запуск.Читать далее
-
07.11.2026, 22:22
Снегоход для деревни и рыбалки: «Рысь 500» с фаркопом за 425 тысяч
БТС «Рысь 500» — утилитарный двухместный снегоход грузоподъемностью 150 кг с фаркопом для буксировки прицепа. Оснащается четырехтактным двигателем Loncin LC192FD 18A (460 см³, 20 л.с.) в паре с шестеренчатой коробкой и вариатором «Сафари», развивает до 40 км/ч.Читать далее
-
07.11.2026, 21:04
«Тайга Варяг 500»: утилитарный снегоход с подогревом руля и правами категории «А»
На рынке утилитарных снегоходов представлена модель «Тайга Варяг 500» — машина, приспособленная для движения по снегу и удобного управления. Снегоход на 15 кг легче аналогов, оснащен двухтактным двигателем З-500 мощностью 43 л.с. и гусеницей шириной 500 мм.Читать далее
-
07.11.2026, 12:44
МСХ-380: что умеет мини-снегоход для рыбалки и лесных маршрутов
Мини-снегоход МСХ-380 предназначен для поездок вне дорог общего пользования. Двигатель Lifan мощностью 20 л.с., гусеница шириной 380 мм и грузоподъемность 200 кг определяют его возможности на снегу; максимальная скорость заявлена на уровне 56 км/ч.Читать далее
Похожие материалы
-
09.11.2026, 09:35
БТС: как устроен мотоснегокат для снега, льда и лесных троп
Компания «БТС» выпустила мотоснегокат — легкую машину на гусенице и лыже с мотоциклетной посадкой, созданную для снега, льда и лесных троп. Узкая колея и умеренная масса обеспечивают маневренность и возможность вытащить технику из сугроба одному. Читать далее
-
09.11.2026, 08:23
Коляска, багаж, запчасти: почему советские мотоциклисты выбирали Jawa 350, а не ČZ 350
Jawa 350/634 и ČZ 350/472 получили близкие двухтактные двигатели, но различались рамой и ходовой частью. «Ява» была массовее и удобнее для поездок с коляской, а редкий «Чезет» выбирали за особенности конструкции.Читать далее
-
08.11.2026, 20:19
Топ снегоходов для зимы: какую модель выбрать под свои условия
Для глубокого снега в первую очередь важна гусеница шириной от 500 мм, а для дальних маршрутов - удобство и запас возможностей для перевозки груза. В подборке представлены три модели с разным назначением и характеристиками.Читать далее
-
08.11.2026, 16:08
20 лошадей против 12: почему легендарный минский эндуро так и не доехал до конвейера
В 1980-х минские конструкторы создали эндуро с новым мотором на 125 куб. см и мощностью до 20 л. с. Проект дошел до испытаний, но отраслевые руководители сочли его серийный выпуск нецелесообразным и отказали разработчикам в финансировании.Читать далее
-
08.11.2026, 11:20
Зачем инженеры снизили мощность «Юпитера-5» — и почему это сделало его лучше
У «Юпитера-4» указывали 28 л.с., у «Юпитера-5» мощность составляла примерно 24 л.с. Паспортный показатель снизился после перенастройки двигателя: конструкторы сделали ставку на тягу в повседневных режимах езды.Читать далее
-
08.11.2026, 07:17
МСХ-380: как компактный снегоход решает задачи охотников и рыболовов
У мини-снегохода МСХ-380 двигатель мощностью 20 л.с. и гусеница шириной 380 мм. Разбираем, как устроены его вариатор «САФАРИ» и реверс, на что рассчитаны расход топлива от 2,5 до 3 л/час и бак объемом 6,5 литра.Читать далее
-
08.11.2026, 05:58
Почему «Минск» любили больше «Восхода»: цифры против народной молвы
«Восход-3М» развивал 14 л.с. и разгонялся примерно до 105 км/ч, но многие владельцы предпочитали более легкий «Минск». На репутацию влияли характеристики и условия эксплуатации, ремонт и один неудачный запуск.Читать далее
-
07.11.2026, 22:22
Снегоход для деревни и рыбалки: «Рысь 500» с фаркопом за 425 тысяч
БТС «Рысь 500» — утилитарный двухместный снегоход грузоподъемностью 150 кг с фаркопом для буксировки прицепа. Оснащается четырехтактным двигателем Loncin LC192FD 18A (460 см³, 20 л.с.) в паре с шестеренчатой коробкой и вариатором «Сафари», развивает до 40 км/ч.Читать далее
-
07.11.2026, 21:04
«Тайга Варяг 500»: утилитарный снегоход с подогревом руля и правами категории «А»
На рынке утилитарных снегоходов представлена модель «Тайга Варяг 500» — машина, приспособленная для движения по снегу и удобного управления. Снегоход на 15 кг легче аналогов, оснащен двухтактным двигателем З-500 мощностью 43 л.с. и гусеницей шириной 500 мм.Читать далее
-
07.11.2026, 12:44
МСХ-380: что умеет мини-снегоход для рыбалки и лесных маршрутов
Мини-снегоход МСХ-380 предназначен для поездок вне дорог общего пользования. Двигатель Lifan мощностью 20 л.с., гусеница шириной 380 мм и грузоподъемность 200 кг определяют его возможности на снегу; максимальная скорость заявлена на уровне 56 км/ч.Читать далее