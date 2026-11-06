Кто на самом деле был первым в СССР? Как Л-300, Союз и ИЖ-1 делили славу советского мотостроения

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 10:59

Почему Л-300 считают первой серийной моделью, если Союз появился раньше

Почему Л-300 считают первой серийной моделью, если Союз появился раньше

Кто на самом деле был первым в СССР? Как Л-300, Союз и ИЖ-1 делили славу советского мотостроения

Почему Л-300 считают первой серийной моделью, если Союз появился раньше

Мотоцикл «Союз» стал ранним опытным образцом, а ИЖ-1 показал возможности конструкторов. Мотоцикл Л-300 пошел в серию; отдельную главу тяжелого класса открыл ПМЗ-А-750.

Мотоцикл «Союз» стал ранним опытным образцом, а ИЖ-1 показал возможности конструкторов. Мотоцикл Л-300 пошел в серию; отдельную главу тяжелого класса открыл ПМЗ-А-750.

В начале 1930-х в Ленинграде начали выпуск Л-300 — мотоцикла, который стал первой советской крупносерийной моделью. До этого отечественные машины существовали лишь в виде опытных образцов, а стране уже требовался недорогой моторный транспорт: транспортных средств не хватало, быстрая связь была нужна армии и другим ведомствам, включая полицию и инженерные службы.

Л-300, известный как «Красный Октябрь», был проще и легче первых ижевских прототипов, поэтому лучше подходил для заводского производства. За основу конструкции взяли DKW Luxus 300 . Завод наладил регулярный выпуск доступных партий для покупателей и ведомств; мотоциклы были необходимы и армии. Позднее на близкой технической базе появились первые серийные ижевские модели, в том числе ИЖ-7.

Именно серийность дает возможность назвать Л-300 первой в своей категории. Для советского мотостроения это был знаковый рубеж: техника переставала быть единственной инженерной пробой и поступала в производство. Но отечественная история мотоцикла началась раньше.

В 1920-е годы в стране еще ездили на дореволюционных и импортных машинах, а ремонт иногда превращался в сборку гибридов из случайных деталей. На этом фоне в 1924 году построили «Союз» — самый ранний советский мотоцикл, который принято называть первым. Это был опытный аппарат, созданный на московском заводе «Авиахим» № 1 (бывший «Дукс») под руководством инженера Петра Львова . Одноцилиндровый четырехтактный двигатель имел объем около 500 куб. см. Испытания выявили и смелость замысла, и сырость конструкции: в товарной модели «Союз» не стал, зато доказал возможность создать самостоятельную отечественную машину.

Следующий этап наступления — в Ижевске. В 1928-1929 годах группа Петра Можарова работала над легким ИЖ-1, исполнялась ИЖ-2 с коляской, одиночным ИЖ-3 и более легкими проектами. Конструкторы изучили документацию и детали зарубежных предприятий, но одновременно искали собственные решения. В отличие от «Союза», ижевская работа уже стала целой конструкторской программой.

«То, что сделали мы, для педантичного немца было бы безумием. Но это безумие кончается победой советского мотоцикла. Конструктивно независимая машина была создана нами всего за восемь месяцев. Вдвое быстрее, чем оформление в Берлине!», – сказал на митинге в честь выпуска ИЖ-1 инженер-конструктор Петр Можаров.

Сам ИЖ-1 получил крупный V-образный двигатель и карданную передачу; эта модель стала первой, в которой прослеживался курс на повышение надежности при езде по плохим дорогам. Серийным он не стал, однако показал, как конструкторы перешли от единственной опытной машины к самостоятельным инженерным решениям. Мотоциклу предстояло эксплуатироваться на дорогах с разным покрытием — это было необходимым направлением развития.

Потребность в более мощной служебной технике привела к появлению ПМЗ-А-750 — первого советского тяжелого серийного мотоцикла. Его выпускали в 1930-е годы. Конструкция предусматривала коляску и грузовую платформу, а сама машина предназначалась для эксплуатации в сложных дорожных условиях. В предыдущей истории рядом с ним стоит ТИЗ-АМ-600.

Первенство зависит от типа машины: «Союз» был опытным образцом, ИЖ-1 стал ведущим инженерным шагом, Л-300 оказался первой серийной моделью, а ПМЗ-А-750 открыл тяжелый серийный класс. Современным мотоциклистам сначала необходимо разобраться с допуском к управлению; редакция отдельно разбирала категорию прав . В истории советской техники серийный выпуск отсчитывается от Л-300.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как новые зимние шины Cordiant, Pirelli и Viatti ведут себя в реальных тестах и сколько стоит комплект на этот сезон?
Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Тула Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться