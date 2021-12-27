Кто и как возмещает ущерб, если у виновника ДТП нет ОСАГО
Если у пострадавшего есть КАСКО
В это случае всё очень просто. Оплачивать ремонт будет страховая компания. В дальнейшем она сама будет взыскивать необходимую сумму с виновника ДТП, но пострадавшего всё это уже никак не коснётся.
Некоторые страховщики сейчас предлагают довольно интересный продукт – специальную защиту именно от «бесполисных» водителей, которая в данной ситуации работает так же, как и полноценное КАСКО. Стоит такая страховка недорого, и, если полного КАСКО у вас нет, возможно, следует подумать о её приобретении. Вещь полезная.
Если в ДТП нанесён вред здоровью
Компенсировать вред здоровью будет РСА – Российский Союз Автостраховщиков. Впоследствии сумма тоже будет взыскана с виновника.
Если в аварии никто не пострадал, а КАСКО нет
В этом случае виновник без ОСАГО будет сам оплачивать ремонт чужой машины. Если он не пожелает сделать это добровольно, то пострадавший должен обращаться в суд.
Сумму ущерба определяется независимой экспертизой. Но если виновник не отказывается заплатить, то, в принципе, можно просто посетить автосервис совместно с ним и узнать стоимость ремонта там.
А если полис ОСАГО есть, но «неподходящий»?
Бывает и так, что виновник ДТП не «вписан» в полис ОСАГО, или же дата авария не входит в период использования ТС. В этом случае возмещать ущерб будет страховая компания виновного, но после этого она может взыскать с него потраченную сумму в регрессном порядке.
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