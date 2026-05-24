Кто зарабатывает на штрафах, кому принадлежат камеры и кто эти люди в фургонах на обочине? Разбираемся по фактам

Кто и как зарабатывает на штрафах с дорожных камер в России: схема, цифры, интересы

В России дорожные камеры - не только инструмент безопасности, но и источник дохода для частных компаний. Разбираемся, кто владеет комплексами фиксации нарушений, как формируются выплаты и почему эта система вызывает вопросы у автомобилистов именно сейчас.

Вопрос о том, кто на самом деле зарабатывает на штрафах с дорожных камер, волнует российских водителей уже не первый год. Система фиксации нарушений устроена сложнее, чем кажется на первый взгляд: за каждым комплексом стоят не только государственные структуры, но и частные компании, для которых штрафы — это бизнес с миллиардными оборотами.

Расположение камер определяет владелец дороги. Им может быть федеральное или региональное ведомство, муниципалитет или даже частная компания. Например, АО «Главная дорога» владеет платным участком «Северный обход Одинцова», где камеры могут быть как государственными, так и установленными по концессии частными операторами. В ряде регионов (скажем, в Северной Осетии) официально заявляют, что все камеры принадлежат республике, а штрафы идут в дорожный фонд. Однако в большинстве случаев действует схема государственно-частного партнёрства: частник закупает и обслуживает комплексы, а регион выплачивает ему фиксированную сумму с каждого штрафа.

Это значит, что часть денег с вашего штрафа действительно может уйти частной компании. В Подмосковье, например, «МВС Груп» обслуживает камеры по концессионному договору и получает около 233 рублей с каждого штрафа — остальное поступает в бюджет. Формально владельцы таких компаний — обычные предприниматели, но журналистские расследования и проверки Генпрокуратуры показывают, что среди бенефициаров встречаются и бывшие чиновники, и аффилированные структуры. Единого общероссийского списка владельцев не существует.

Мобильные комплексы — отдельная история. Это не просто штативы ГИБДД, а чаще всего белые фургоны или легковые автомобили с логотипом оператора. Внутри — сертифицированное оборудование, генератор, аккумуляторы и каналы связи. Оператор получает деньги за каждое вынесенное постановление. В Московской области такие комплексы фиксируют до 70 тысяч нарушений в сутки, а обслуживающая компания зарабатывает более 11 миллионов рублей в день. За полгода официальная прибыль может составлять 250 миллионов рублей, остальное уходит на технику, налоги и зарплаты. Экономика здесь проста: чем больше штрафов — тем выше доход.

В этих фургонах работают наёмные сотрудники — операторы частных компаний или региональных центров фотовидеофиксации. Их задача — выставить комплекс по маршруту, следить за его работой и передавать данные в ЦАФАП или региональный центр. К самим деньгам и протоколам доступа они не имеют, зарплата у них обычная, без официальных премий за количество штрафов. Хотя неформальные схемы сдельной оплаты иногда обсуждаются, доказать их сложно.

Места для мобильных камер формально утверждаются владельцем дороги и согласуются с ГИБДД на основе анализа аварийности. Однако на практике комплексы часто ставят там, где водители интуитивно ускоряются — например, сразу после окончания зоны ограничения скорости. Эксперты и даже представители правительства признают: в регионах с частными операторами возникает конфликт интересов, ведь чем больше нарушений, тем выше выручка. Отсюда и истории про «ловушки» — резкие смены лимита, неочевидную разметку и другие спорные участки.

Государственные мобильные комплексы в патрульных машинах ДПС — отдельная тема. Это полностью государственный проект: закупка и обслуживание за счёт бюджета, все штрафы идут в казну. Окупаемость таких комплексов считают по снижению затрат ГИБДД и уменьшению числа ДТП, а не по сумме с каждого постановления.

Для понимания масштабов: по данным аналитиков, средний доход от штрафов на одну машину в России составляет около 1100 рублей в год, а в Москве — до 2500 рублей. Эти средства покрывают расходы на камеры и пополняют дорожные фонды. Система работает, но вызывает вопросы по прозрачности и справедливости распределения средств.

