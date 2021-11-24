Кто и когда поставил в автомобиль первый кондиционер?
Автомобильный кондиционер – это один из важнейших узлов, влияющих на комфорт пребывания в салоне. Сейчас он есть практически во всех новых машинах, включая бюджетные модели. Вообще авто без кондиционера в наши дни сложно даже представить. Но кто и когда впервые додумался оснастить автомобиль установкой для снижения температуры воздуха?
Первый автомобиль с кондиционером был представлен на Чикагском автосалоне 10 ноября 1939-го года. Это был роскошный Packard 12 Sedan. Наверное, в то время иметь личный авто с прохладой внутри казалось чем-то невероятным. Вот только на практике всё было не столь радужно.
Да, кондиционер был. Но был он очень громоздким. Система занимала собой половину багажника и съедала немного места в салоне. Впрочем, это было ещё не самым страшным. Управление установкой осуществлялось полностью вручную. Чтобы включить охлаждение, нужно было остановиться, залезть под капот и натянуть ремень на шкив привода. Ни о каком включении кнопкой не могло быть и речи.
Кроме того, стоила система тогда 274 доллара США. И это при том, что цена машины составляла около 700. Из-за всех этих недостатков установка кондиционирования воздуха не пользовалась большой популярностью у покупателей. Лишь уже ближе к 50 годам компания Chrysler смогла предложить автолюбителям более удобную и менее дорогую систему охлаждения салона.
Что ж, как бы там ни было, именно Packard стал первым на планете автомобилем, имеющим у себя на борту столь важную систему.
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