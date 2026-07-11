Кто имеет право заправляться вне очереди на АЗС в 2026 году — список, который раздражает водителей без статуса

Кто и на каких основаниях может заправиться на АЗС без очереди в 2026 году

Вопрос внеочередной заправки на АЗС снова актуален: кто действительно может рассчитывать на льготу, а кому придется ждать своей очереди. Эксперты разъяснили, как работает закон и почему операторы АЗС не всегда готовы его соблюдать.

Вопрос внеочередной заправки на АЗС снова актуален: кто действительно может рассчитывать на льготу, а кому придется ждать своей очереди. Эксперты разъяснили, как работает закон и почему операторы АЗС не всегда готовы его соблюдать.

Вопрос о том, кто может заехать на АЗС без очереди, волнует многих водителей, особенно в периоды повышенного спроса на топливо. Как показывает практика, не все знают, что право на внеочередное обслуживание гарантировано законом только для определённых категорий граждан и служб. Это нередко вызывает напряжённость на заправках и приводит к спорам между водителями и персоналом.

Согласно Указу Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1157, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, а также сопровождающие их лица, если ребёнок находится в машине, имеют право на внеочередное обслуживание. Это правило действует уже более 30 лет и распространяется на все организации, подведомственные государству, включая АЗС. Также вне очереди могут заправляться инвалиды Великой Отечественной войны. Однако реализация этого права часто зависит от человеческого фактора: операторы АЗС опасаются конфликтов, а другие водители не всегда готовы уступить место льготникам.

Для участников СВО, получивших инвалидность I или II группы, действует тот же порядок — закон не делает исключений в зависимости от причины инвалидности. Эксперты подчёркивают, что все инвалиды указанных групп имеют равные права на внеочередное обслуживание независимо от обстоятельств получения статуса.

Что касается спецслужб, то вне очереди обслуживаются автомобили скорой помощи, полиции, пожарной охраны, МЧС, аварийных газовых служб и ФСБ. Однако порядок их обслуживания не закреплён на федеральном уровне, а регулируется региональными актами и внутренними правилами АЗС. В некоторых регионах перечень может быть расширен, например, за счёт коммунальных служб, но такие решения принимаются на местном уровне и требуют официального подтверждения.

Для остальных категорий внеочередная заправка невозможна. Даже если в регионе предусмотрены дополнительные льготы, они должны быть закреплены нормативными актами субъектов РФ. Важно помнить, что формальное право на внеочередное обслуживание не всегда гарантирует его реализацию: многое зависит от готовности персонала АЗС следовать закону и от отношения других водителей.

В последние годы тема внеочередной заправки становится особенно актуальной на фоне периодических перебоев с топливом и роста числа льготников. Нарушение прав льготных категорий может повлечь за собой административную ответственность для сотрудников АЗС. Для водителей, не относящихся к льготным категориям, попытка заправиться вне очереди может обернуться конфликтом и даже вызовом полиции. В целом, знание своих прав и уважение к другим участникам дорожного движения помогают избежать лишних проблем при заправке.