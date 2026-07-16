Вне очереди на АЗС: кто по закону имеет право на приоритетную заправку и что для этого нужно

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 11:11

Кто имеет право на внеочередную заправку: новые детали и нюансы для водителей

Кто имеет право на внеочередную заправку: новые детали и нюансы для водителей

Вне очереди на АЗС: кто по закону имеет право на приоритетную заправку и что для этого нужно

Кто имеет право на внеочередную заправку: новые детали и нюансы для водителей

Мало кто знает, что на российских АЗС действует особый порядок обслуживания для отдельных категорий граждан. Какие документы действительно нужны, кто попадает в список и что изменилось после последних поправок - объяснил автоюрист. Это важно для всех, кто сталкивался с очередями на заправках и не хочет терять время.

Мало кто знает, что на российских АЗС действует особый порядок обслуживания для отдельных категорий граждан. Какие документы действительно нужны, кто попадает в список и что изменилось после последних поправок - объяснил автоюрист. Это важно для всех, кто сталкивался с очередями на заправках и не хочет терять время.

Вопрос приоритетного обслуживания на автозаправках становится все более актуальным для российских водителей, особенно в условиях роста числа автомобилей и периодических перебоев с топливом. Как сообщает «Российская Газета», автоюрист Лев Воропаев напомнил, что не все обязаны ждать своей очереди на АЗС - для некоторых категорий граждан действуют особые правила.

Согласно действующему законодательству, вне очереди могут заправляться инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды. При этом сопровождающие имеют право на приоритет только в случае, если ребенок-инвалид находится в салоне автомобиля. Кроме того, в этот перечень входят участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Все эти положения закреплены в Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года, который был дополнен и изменен в 2021 году.

Важно отметить, что для получения права на внеочередное обслуживание недостаточно просто иметь на автомобиле знак «Инвалид». Оператор АЗС вправе потребовать подтверждающие документы - справку медико-социальной экспертизы или соответствующее удостоверение. Без них воспользоваться льготой не получится, даже если на стекле есть специальная наклейка.

Отдельно стоит сказать о транспорте экстренных и оперативных служб. На федеральном уровне нет единого закона, который бы прямо обязывал АЗС обслуживать такие автомобили вне очереди. На практике этот вопрос решается через государственные контракты между ведомствами и сетями заправок или с помощью региональных нормативных актов. Поэтому в разных регионах правила могут отличаться, и водителям стоит заранее уточнять детали.

В последнее время тема приоритетной заправки стала особенно острой из-за роста числа жалоб на очереди и перебои с топливом. Как отмечают эксперты, Федеральная антимонопольная служба уже направила предупреждения 14 крупным топливным компаниям в пяти регионах страны. Кроме того, по словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, автомобили, доставляющие продукты в крупные торговые сети, также должны заправляться в приоритетном порядке - этот вопрос сейчас активно обсуждается на государственном уровне.

Интересно, что похожие вопросы приоритетного обслуживания и изменений в автомобильной сфере уже поднимались в других материалах. Например, недавно эксперты анализировали, как новые модели Lada влияют на рынок и почему спрос на них растет. Это показывает, что любые изменения в правилах и сервисах для автомобилистов быстро становятся предметом общественного внимания.

Для полноты картины стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, перечень льготников может быть расширен на региональном уровне - в некоторых субъектах РФ действуют дополнительные категории. Во-вторых, если водитель сталкивается с отказом в приоритетном обслуживании при наличии всех документов, он вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. В-третьих, практика показывает, что сотрудники АЗС не всегда знают нюансы законодательства, поэтому лучше заранее подготовить все необходимые бумаги. В целом, знание своих прав и актуальных правил позволяет избежать конфликтных ситуаций и сэкономить время на заправке.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Республика Башкортостан Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться