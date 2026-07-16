Вне очереди на АЗС: кто по закону имеет право на приоритетную заправку и что для этого нужно

Кто имеет право на внеочередную заправку: новые детали и нюансы для водителей

Мало кто знает, что на российских АЗС действует особый порядок обслуживания для отдельных категорий граждан. Какие документы действительно нужны, кто попадает в список и что изменилось после последних поправок - объяснил автоюрист. Это важно для всех, кто сталкивался с очередями на заправках и не хочет терять время.

Мало кто знает, что на российских АЗС действует особый порядок обслуживания для отдельных категорий граждан. Какие документы действительно нужны, кто попадает в список и что изменилось после последних поправок - объяснил автоюрист. Это важно для всех, кто сталкивался с очередями на заправках и не хочет терять время.

Вопрос приоритетного обслуживания на автозаправках становится все более актуальным для российских водителей, особенно в условиях роста числа автомобилей и периодических перебоев с топливом. Как сообщает «Российская Газета», автоюрист Лев Воропаев напомнил, что не все обязаны ждать своей очереди на АЗС - для некоторых категорий граждан действуют особые правила.

Согласно действующему законодательству, вне очереди могут заправляться инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды. При этом сопровождающие имеют право на приоритет только в случае, если ребенок-инвалид находится в салоне автомобиля. Кроме того, в этот перечень входят участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Все эти положения закреплены в Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года, который был дополнен и изменен в 2021 году.

Важно отметить, что для получения права на внеочередное обслуживание недостаточно просто иметь на автомобиле знак «Инвалид». Оператор АЗС вправе потребовать подтверждающие документы - справку медико-социальной экспертизы или соответствующее удостоверение. Без них воспользоваться льготой не получится, даже если на стекле есть специальная наклейка.

Отдельно стоит сказать о транспорте экстренных и оперативных служб. На федеральном уровне нет единого закона, который бы прямо обязывал АЗС обслуживать такие автомобили вне очереди. На практике этот вопрос решается через государственные контракты между ведомствами и сетями заправок или с помощью региональных нормативных актов. Поэтому в разных регионах правила могут отличаться, и водителям стоит заранее уточнять детали.

В последнее время тема приоритетной заправки стала особенно острой из-за роста числа жалоб на очереди и перебои с топливом. Как отмечают эксперты, Федеральная антимонопольная служба уже направила предупреждения 14 крупным топливным компаниям в пяти регионах страны. Кроме того, по словам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, автомобили, доставляющие продукты в крупные торговые сети, также должны заправляться в приоритетном порядке - этот вопрос сейчас активно обсуждается на государственном уровне.

Интересно, что похожие вопросы приоритетного обслуживания и изменений в автомобильной сфере уже поднимались в других материалах. Например, недавно эксперты анализировали, как новые модели Lada влияют на рынок и почему спрос на них растет. Это показывает, что любые изменения в правилах и сервисах для автомобилистов быстро становятся предметом общественного внимания.

Для полноты картины стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, перечень льготников может быть расширен на региональном уровне - в некоторых субъектах РФ действуют дополнительные категории. Во-вторых, если водитель сталкивается с отказом в приоритетном обслуживании при наличии всех документов, он вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. В-третьих, практика показывает, что сотрудники АЗС не всегда знают нюансы законодательства, поэтому лучше заранее подготовить все необходимые бумаги. В целом, знание своих прав и актуальных правил позволяет избежать конфликтных ситуаций и сэкономить время на заправке.