Не только Шумахер: 11 пилотов, изменивших «Формулу-1» — от пионеров до рекордсменов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 08:13

Кто лидирует по числу побед в Формуле-1: рейтинг самых успешных гонщиков

В мире Формулы-1 рекорды обновляются чаще, чем кажется. Кто из легендарных пилотов смог войти в элиту по числу побед и почему их достижения до сих пор вызывают споры среди экспертов - разбираемся в нашем материале.

Формула-1 – это не просто гонки, это настоящая арена для борьбы характеров, технологий и амбиций. Каждый сезон приносит новые рекорды, а имена победителей становятся символами целых эпох. Внимание к статистике побед не ослабевает: именно она определяет, кто войдет в историю как элегантный гонщик.

Сегодняшний рейтинг - это не просто список, а отражение того, как менялись подходы к гонкам, технике и даже самим правилам. В него попало 11 пилотов, их достижения до сих пор вызывают уважение и обсуждения среди зрителей и специалистов.

Абсолютные рекордсмены: Хэмилтон, Шумахер и Ферстаппен

Люис Хэмилтон — фигура, изменившая представление о возможностях в Формуле-1. В 2007 году британец не только стабильно выступил на высшем уровне, но и сумел превзойти Михаэля Шумахера в результате победы. Его 105 финишей первым - результат, который еще недавно казался недостижимым. Особенно впечатляет то, что Хэмилтон продолжает проявляться, и сегодня, а это значит, что его рекорд может вырасти еще больше.

Михаэль Шумахер – символ целой эпохи. Его союз с «Феррари» стал построен таким образом, что командная работа и личное мастерство могут привести к доминированию на трассе. 91 победа и семь титулов - результат, который долгое время считался вершиной. 

Макс Ферстаппен – новое поколение чемпионов. Дебютировав в 17 лет, он быстро ворвался в элиту и за последние сезоны буквально переписал статистику. 63 победы и четыре титула – и это далеко не предел, опережая его возраст и доминирование «Ред Булл» в последние годы. В 2023 году Ферстаппен выиграл 19 гонок из 22, что стало абсолютным рекордом для одного сезона.

Четырехкратные чемпионы и их борьба

Себастьян Феттель – самый молодой чемпион в истории Формулы-1. Успехи Егои с «Ред Булл» — четыре титула подряда и 53 победы — сделали его одним из самых узнаваемых гонщиков современности. Попытка проявить успех в «Феррари» оказалась менее удачной: несмотря на 14 побед, титул так и остался недостижимым.

Ален Прост — мастер тактики и один из предшественников, выигравший титулы в разных командах. Его 51 победа и четыре чемпионских звания стали результатом не только скорости, но и навыков работы с техникой и командой. Противостояние с Айртоном Сенной вошло в историю как один из самых напряженных в Формуле-1.

Легенды, изменившие спорт

Айртон Сенна — имя, которое вызывает уважение даже у тех, кто далёк от автоспорта. Его 41 победа и три титула — лишь часть памяти. Сенна был настоящим мастером дождевых гонок и квалификаций, а его дуэль с Простомом стала классикой. Трагическая гибель в 1994 году оборвала фундамент, который мог быть еще более ярким.

Фернандо Алонсо — человек, который сумел преломить гегемонию «Феррари» и Шумахера. Два титула с «Рено», 32 победы и рекорд на старте – Алонсо остаётся одним из самых опытных и уважаемых пилотов.

Найджел Мэнселл - 31 победа и три вице звания говорят сами за себя. Успех с «Вильямсом» и статус одного из самых возрастных победителей делают его фигурой, которую невозможно забыть.

Пионеры и герои прошлых лет

Джеки Стюарт - трехкратный чемпион, который не только выигрывал гонки (27 побед), но и активно боролся за повышение безопасности в спорте. Его уникальный рекорд – лидерство во всех гонках сезона 1969 года – до сих пор не повторен.

Джим Кларк и Ники Лауда — два гонщика, каждый из которых оставил свой след в истории. Кларк, выступивший только за «Лотус», считается одним из самых быстрых пилотов всех времен. Его 25 побед и два титула могли бы быть больше, если бы не трагическая гибель. Лауда, трехкратный чемпион, запомнился не только победами, но и невероятной силой воли после страшной аварии в 1976 году. Его возвращение на трассу спустя несколько недель после ожогов стало символом мужества.

Эти имена - не просто статистика. За каждой победой стоят годы тренировок, риска, командной работы и личной драмы. Формула-1 продолжает меняться, но уважение к тем, кто смог стать лучшим, остается неизменным.

