Изменения в ПДД 2026: Регулировщик, светофор или знак — расставляем приоритеты по новым правилам

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 21:17

Кто на дороге определяет правила: инспектор, светофор, знак или разметка

Кто на дороге определяет правила: инспектор, светофор, знак или разметка

Изменения в ПДД 2026: Регулировщик, светофор или знак — расставляем приоритеты по новым правилам

Кто на дороге определяет правила: инспектор, светофор, знак или разметка

Водители часто сталкиваются с ситуациями, когда указания светофора, знаков и разметки противоречат друг другу. Разбираемся, кто действительно главный на дороге и как не ошибиться в сложной ситуации. Это важно для безопасности и избежания штрафов.

Водители часто сталкиваются с ситуациями, когда указания светофора, знаков и разметки противоречат друг другу. Разбираемся, кто действительно главный на дороге и как не ошибиться в сложной ситуации. Это важно для безопасности и избежания штрафов.

Приоритеты между регулировщиком, светофором, знаками и разметкой останутся критически важными для водителей и в 2026 году, поскольку дорожная инфраструктура постоянно усложняется, а количество нюансов в ПДД растет. От четкого понимания этой иерархии напрямую зависит не только размер штрафа, но и безопасность всех участников движения, особенно на перекрестках, где требования различных средств организации движения могут вступать в противоречие.

Абсолютным приоритетом, отменяющим любые другие указания, обладает регулировщик. Если на дороге находится сотрудник полиции, военной автоинспекции или работник дорожных служб в форме, все участники движения обязаны подчиняться только его сигналам, даже когда они противоречат работающему светофору или установленным знакам. Важно помнить, что такими полномочиями наделены только официальные лица — попытки других граждан управлять движением не имеют законной силы.

В отсутствие регулировщика главенствующую роль играет светофор, однако его приоритет не является абсолютным во всех случаях. Если сигналы светофора противоречат знакам приоритета, например «Главная дорога», водитель должен руководствоваться именно светофором. Но если на перекрестке установлен запрещающий знак, скажем, «Поворот направо запрещен», а на светофоре горит разрешающая стрелка, приоритет остается за знаком — поворачивать нельзя.

Что касается пары «знаки и разметка», здесь преимущество всегда на стороне дорожных знаков. Если линии на асфальте расходятся с требованиями установленных указателей, водитель обязан выполнять предписания знаков. Это правило распространяется и на временные элементы: временные знаки и оранжевая разметка имеют приоритет над всеми стационарными указателями, что позволяет оперативно менять схему движения на время ремонтных работ или ликвидации аварий.

Неправильная оценка приоритетов на дороге — одна из частых причин ДТП и получения штрафов, особенно в условиях временных изменений, когда привычная логика проезда перестает работать. Водителям необходимо твердо усвоить иерархию: главный — регулировщик, затем светофор, далее знаки, и только потом постоянная разметка, при этом любые временные указатели важнее постоянных. Знание этого незыблемого порядка поможет сохранить спокойствие и избежать неприятностей даже в самых запутанных дорожных ситуациях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Саратов Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться