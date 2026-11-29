Кто заплатит за ремонт машины, если на неё упал снег или лёд с крыши

Падение снега или льда способно повредить припаркованный автомобиль, а спор о компенсации часто упирается в доказательства. Адвокат Ольга Шушминцева объяснила, как оформить происшествие и кому направлять претензию.

Падение снега или льда способно повредить припаркованный автомобиль, а спор о компенсации часто упирается в доказательства. Адвокат Ольга Шушминцева объяснила, как оформить происшествие и кому направлять претензию.

Сначала необходимо сохранить место происшествия: это поможет подтвердить, что повреждения появились после схода снега или льда с конкретного здания. Адвокат Ольга Шушминцева напоминает: основанием для требования о полном возмещении служит статья 1064 ГК РФ. Обычно отвечает тот, кто содержал строение. Если наледь упала с крыши многоквартирного дома, потенциальным ответчиком часто становится управляющая организация: крыша относится к общему имуществу, за содержание которого она отвечает. В определении от 25 июля 2017 года по делу № 74-КГ17-10 Верховный суд РФ связал повреждение автомобиля со сходом снега с крыши и ненадлежащим исполнением управляющей компанией обязанностей по содержанию дома, пишет Gazeta.Ru.

До осмотра автомобиль не перемещают. Его первоначальное положение помогает зафиксировать место происшествия и связать повреждения с конкретным зданием.

Если машина стояла, вызывают полицию; если двигалась, сотрудников Госавтоинспекции. У них необходимо получить официальный документ о происшествии. Повреждения снимите отдельно. Затем сфотографируйте автомобиль целиком и номерной знак, а также место парковки. Отдельно зафиксируйте фасад и участок крыши, откуда сошли снег или лед. Важно показать и то, были ли рядом предупреждающие таблички или ограждения. Свидетельские показания и видеозаписи дополнят фотографии и акт осмотра: суды оценивают доказательства в совокупности.

Проверьте, могли ли происшествие записать городские или частные камеры. Запросить видео можно через полицейского либо адвоката. Представителя управляющей компании следует пригласить на осмотр и составление акта. Если он не придет или откажется участвовать, акт оформляют самостоятельно при свидетелях, указав причины его отсутствия или отказа. Чтобы подтвердить размер ущерба, сохраните заключение оценщика, заказ-наряды и платежные документы.

Самый простой путь к компенсации - обратиться в страховую, если полис КАСКО включает подходящее расширение. После выплаты страховщик вправе предъявить требование к ответственному за содержание здания, но только в пределах выплаченной суммы. Так, Арбитражный суд Рязанской области взыскал с управляющей компании 48 662 рубля убытков после падения снежной наледи на застрахованное имущество. В деле участвовала страховая компания, которая взыскивала выплаченную сумму в порядке суброгации.

Если подобный страховки нет, претензию направляют ответственному за общее имущество многоквартирного дома. Это может быть управляющая компания, ЖСК или ТСЖ. Если лед сошел с другого здания, требование адресуют его владельцу либо организации, отвечающей за содержание объекта. Для нежилого помещения ответственным может быть арендатор. Расходы на оценку ущерба также можно включить в требования, если они подтверждены документами и связаны с происшествием.

Если ущерб отказываются возмещать, спор рассматривает суд. Ответчики могут заявить о грубой неосторожности водителя, оставившего машину в опасном или запрещенном для парковки месте. Однако выбор места стоянки сам по себе не снимает ответственности с управляющей организации: при надлежащем содержании кровли опасный участок необходимо очистить или оградить. Суд оценивает, была ли парковка законной и имелись ли предупреждения, а также проверяет, исполнялись ли обязанности по содержанию крыши. В другой ситуации редакция разбирала оценку расходов на кузовной ремонт в материале о смете после столкновения.

Можно также обратиться в прокуратуру или государственную жилищную инспекцию и потребовать привлечь собственника к административной ответственности за нарушение правил содержания жилого дома. Если сход снега причинил вред здоровью или жизни человека, наступает уголовная ответственность. Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал не сбивать сосульки с балкона самостоятельно.