Лидеры автосалонов: кто удержал позиции, а кто неожиданно ворвался в десятку?

Автор: Дмитрий Новиков

18 ноября 2025, 09:18

Кто правит рынком: топ-10 крупнейших автодилеров России по числу контрактов

В октябре дилерские сети снова удивили. Лидеры не сдают позиций, но есть и новые имена. Кто оказался в топе российского авторынка и почему это важно? Подробности в нашем материале.

В октябре 2025 года российский рынок официальных дилеров вновь оказался в центре внимания благодаря свежему мониторингу от АВТОСТАТ. Как сообщает Сергей Целиков, эксперты проанализировали структуру крупнейших дилерских холдингов страны, чтобы выяснить, кто из них удерживает лидерство по количеству заключенных контрактов.

Результаты оказались предсказуемыми лишь отчасти. Абсолютным фаворитом рейтинга осталась компания Major, которой удалось сохранить за собой первое место с внушительным показателем в 131 контракт. За ней следует Агат, набравший 110 контрактов, а замыкает тройку ТранТехСервис с 104 соглашениями. Чуть позади расположился Автомир, оформивший 103 контракта, а пятерку лидеров завершает КорсГрупп с 98 контрактами.

Однако не только эти компании заслуживают внимания. В десятку сильнейших вошли также такие игроки, как Рольф (65 контрактов), Автодом вместе с АСЦ (53), а также Ринг и Авилон, каждый из которых заключил по 49 контрактов. Интересно, что на последней строчке топ-10 оказались сразу две группы с одинаковым результатом: КанАвто и Автоимпорт, оформившие по 41 контракту.

Фото: t.me / Сергей Целиков

Стоит отметить, что в рейтинге учитывались не только количество контрактов, но и число дилерских центров и локаций, что позволяет более объективно оценить масштабы деятельности каждого холдинга. Такой подход дает возможность увидеть не только лидеров по объему, но и тех, кто активно расширяет свое присутствие в регионах.

Эксперты отмечают, что несмотря на внешние вызовы и нестабильность рынка, крупнейшие дилерские сети продолжают укреплять свои позиции. Некоторые компании, напротив, сумели удивить неожиданным ростом и появлением в десятке лучших. Это свидетельствует о высокой конкуренции и постоянном поиске новых стратегий для удержания клиентов.

В целом, свежий рейтинг демонстрирует, что российский рынок официальных дилеров остается динамичным и непредсказуемым. Лидеры не только удерживают свои позиции, но и задают тон всей отрасли, а новые игроки готовы бросить им вызов. Следить за изменениями в этом сегменте становится все интереснее, ведь каждый квартал приносит новые сюрпризы.

