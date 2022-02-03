Кто рискует быть остановленным ГИБДД. Или как не попасться в лапы гаишников.
Интуиция или знание?
Хотя иногда и кажется, что инспектор тормозит кого-то, словно прочитав мысли, в реальности речь именно об опыте. Подозрительные машины видно издалека, рассмотреть водителя и пассажиров тоже можно успеть, ну а после остановки инспектор имеет все возможности подтвердить свои подозрения или признать их ошибочность.
Какие машины вызывают подозрение
Грязные и ржавые рыдваны имеют больше шансов привлечь внимание, поскольку нередко ими управляют водители с неполным пакетом документов. Например, без страховки, потому что выезжают на машине раз в полгода и не видят смысла платить за ОСАГО.
Также очень пристально рассматриваются машины с различным тюнингом, установленными кенгурятниками, а также тонировкой. Запрещенная оптика гарантировано привлечет к вам внимание.
Еще одним фактором является принадлежность машины к числу наиболее угоняемых, особенно если в данный момент есть ориентировка на автомобиль в том же цвете, что и ваш.
Что привлекает внимание
Сотрудники дорожной инспекции не жалуются на остроту зрения, к тому же работа их подразумевает внимание к деталям.
Это значит, что непристегнутый ремень, ребенок без детского кресла, телефон в руке и многое другое будет замечено иногда раньше, чем вы увидите инспектора на дороге.
Также не стоит забывать о ПДД. Инспектору точно не понравится ваш поворот направо из левого ряда или проезд на красный свет. Не пропущенный пешеход и опасные маневры тоже будут не в вашу пользу.
А еще важно помнить, что в любую погоду номерные знаки вашего автомобиля должны быть читаемы. Это значит, что зимой вы обязаны очищать их от снега, а в грязную и слякотную погоду ополаскивать водой и вытирать тряпочкой.
Когда ничто не предвещало…
Не стоит паниковать, если вас остановили. Часто проверка машин является частью операции по поиску преступников, выявлению пьяных водителей (особенно в начале рабочей недели и после долгих праздников). Вам остается лишь показать документы и дальше ехать по своим делам. Если, конечно, вы ничего не нарушили.
Как избежать встречи с инспектором ГИБДД?
Во-первых, не нарушать правила. Согласитесь, чаще всего тормозят не просто так. Во-вторых, старайтесь внимательно всматриваться вперед, чтобы заранее заметить пост, иногда плавное и по правилам перестроение в средний ряд избавляет вас от глаз инспектора. Но все же не увлекайтесь этим – если вы ничего не нарушили, то общение с ГИБДД вам ничем не грозит. Лучше потратить минуту на проверку документов, чем постоянно нервничать из-за возможной встречи с инспектором на дороге.
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