28 ноября 2017, 16:44
Кто станет «Европейским автомобилем года»?
Эксперты определили финалистов конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2018). Так, жюри предстоит выбрать лучшего из Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Series, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40.
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Лидеры рынка названы в рамках автомобильного салона в Нью-Йорке. В числе призеров также модели BMW, Mercedes ...Читать далее
В этом году премию Car of the Year получил Peugeot 3008. Он обошел своих конкурентов Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes E-Сlass, Nissan Micra, Toyota C-HR, а также Volvo S90 и V90.
Напомним, что звание «Всемирный автомобиль года-2017» по решению жюри получил кроссовер Jaguar F-Pace, обошедший в финале Volkswagen Tiguan и Audi Q5. Руководитель дизайнерского отдела бренда Ян Каллум прокомментировал, что для британской компании F-Pace является дебютной в классе кроссоверов.
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