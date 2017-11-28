28 ноября 2017, 16:44

Кто станет «Европейским автомобилем года»?

Эксперты определили финалистов конкурса «Европейский автомобиль года» (Car of the Year 2018). Так, жюри предстоит выбрать лучшего из Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5 Series, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40.
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Решение будет обнародовано в марте следующего года на автосалоне в Женеве. В состав жюри конкурса входят 58 журналистов из 22 стран. Каждый из них должен распределить определенное количество баллов между участниками конкурса.

В этом году премию Car of the Year получил Peugeot 3008. Он обошел своих конкурентов Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes E-Сlass, Nissan Micra, Toyota C-HR, а также Volvo S90 и V90.

Напомним, что звание «Всемирный автомобиль года-2017» по решению жюри получил кроссовер Jaguar F-Pace, обошедший в финале Volkswagen Tiguan и Audi Q5. Руководитель дизайнерского отдела бренда Ян Каллум прокомментировал, что для британской компании F-Pace является дебютной в классе кроссоверов.

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Кто станет «Европейским автомобилем года»?
{{material_118784}} Решение будет обнародовано в марте следующего года на автосалоне в Женеве. В состав жюри конкурса входят 58 журналистов из 22 стран. Каждый из них должен распределить определенное количество баллов между участниками конкурса.В этом году премию Car of the Year получил Peugeot 3008. Он обошел своих конкурентов Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes E-Сlass, Nissan Micra, Toyota C-HR, а также Volvo S90 и V90.Напомним, что звание «Всемирный автомобиль года-2017» по решению жюри получил кроссовер Jaguar F-Pace, обошедший в финале Volkswagen Tiguan и Audi Q5. Руководитель дизайнерского отдела бренда Ян Каллум прокомментировал, что для британской компании F-Pace является дебютной в классе кроссоверов.
2017-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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