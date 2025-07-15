Кто станет покупателем нового кроссовера LADA Azimut
Новый кроссовер LADA Azimut привлекает внимание в первую очередь молодых водителей и людей в возрасте от 35 до 50 лет. Такое мнение выразили представители дилерских центров, подчеркивая, что модель способна расширить круг потребителей отечественного бренда.
По оценкам экспертов, около 20-25% покупателей LADA Azimut могут составить те, кто ранее отдавал предпочтение иностранным маркам. Для постоянных поклонников LADA новинка интересна благодаря увеличенным габаритам, улучшенному оснащению и современному дизайну, что делает автомобиль более удобным и функциональным.
Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH отметил, что LADA Azimut поможет бренду укрепить позиции на рынке и повысить лояльность клиентов. Основная целевая аудитория — это покупатели среднего возраста, которые ищут надежный, комфортный и практичный автомобиль с оптимальным набором опций.
Благодаря богатому базовому оснащению и техническим преимуществам, модель ожидает высокий спрос среди российских автолюбителей, особенно тех, кто предпочитает отечественный автопром, пишет Автостат.
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26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
-
20.06.2025, 11:47
Китайские автолюбители раскритиковали Lada Azimut
Публичная премьера нового кроссовера Lada Azimut состоялась в Петербурге буквально пару дней назад, но уже вызвала живой интерес не только в России, но и за ее пределами – в том числе и в Китае. Автолюбители в Поднебесной похвалили современный дизайн новинки, но отметил устаревшие технические решения и высокую стоимость.Читать далее
-
20.06.2025, 11:07
Глава АвтоВАЗа призвал остановить ценовую войну
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась премьера нового отечественного кроссовера – Lada Azimut. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в интервью «Российской газете» рассказал о ключевых аспектах запуска модели, ее целевой аудитории и будущем российского авторынка. Особое внимание он уделил проблеме ценовой конкуренции.Читать далее
-
19.06.2025, 08:43
Американские автолюбители оценили новый Lada Azimut
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) дебютировал новый российский кроссовер Lada Azimut. Премьера вызвала широкий интерес не только в нашей стране, но и за океаном.Читать далее
-
18.06.2025, 14:01
Новый кроссовер Lada Azimut: фото и подробности
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера долгожданного кроссовера Lada Azimut, построенного на модифицированной платформе Vesta. В продажу новинка поступит в 2026 году.Читать далее
-
15.07.2025, 09:41
Протекционизм как маскировка отсутствия конкурентоспособности в мировой автоиндустрии
Протекционизм используется странами для сокрытия проблем с конкурентоспособностью в различных отраслях, включая автомобильную. Но это не может решить проблему. Страны, желающие сохранить рабочие места и производство, должны обеспечить конкурентоспособные условия для работников и компаний. Без глубоких реформ и повышения эффективности такое вряд ли возможно.Читать далее
-
14.07.2025, 15:42
Питбайки начали арестовывать прямо в магазинах. Почему?
Питбайки – спортивные мини-мотоциклы для езды по пересеченной местности – все чаще становятся причиной аварий с участием детей. Несмотря на то, что такая техника официально не предназначена для движения по дорогам общего пользования, ее нередко можно встретить на тротуарах, обочинах и даже непосредственно на проезжей части. Читать далее
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