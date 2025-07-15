Кто станет покупателем нового кроссовера LADA Azimut

Новый кроссовер LADA Azimut ориентирован на молодую и средневозрастную аудиторию, что поможет расширить клиентскую базу бренда и повысить лояльность покупателей.

Новый кроссовер LADA Azimut привлекает внимание в первую очередь молодых водителей и людей в возрасте от 35 до 50 лет. Такое мнение выразили представители дилерских центров, подчеркивая, что модель способна расширить круг потребителей отечественного бренда.

По оценкам экспертов, около 20-25% покупателей LADA Azimut могут составить те, кто ранее отдавал предпочтение иностранным маркам. Для постоянных поклонников LADA новинка интересна благодаря увеличенным габаритам, улучшенному оснащению и современному дизайну, что делает автомобиль более удобным и функциональным.

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH отметил, что LADA Azimut поможет бренду укрепить позиции на рынке и повысить лояльность клиентов. Основная целевая аудитория — это покупатели среднего возраста, которые ищут надежный, комфортный и практичный автомобиль с оптимальным набором опций.

Фото: LADA

Благодаря богатому базовому оснащению и техническим преимуществам, модель ожидает высокий спрос среди российских автолюбителей, особенно тех, кто предпочитает отечественный автопром, пишет Автостат.

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