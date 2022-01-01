Кто такие экранопланы и почему они проиграли
Визуально экраноплан очень похож на обычный самолёт. Только крылья у него расположены гораздо ниже. При движении такой машины образуется так называемый воздушный экран между крыльями и поверхностью. Это напоминает ту же воздушную подушку, только воздух в неё загоняется набегающим потоком. Как и у «нормальных» самолётов, над крылом экраноплана возникает разрежение, но, при этом, ещё и сильно повышается давление снизу. Экран работает только возле самой поверхности, то есть, на очень малых высотах – до нескольких метров.
У экранопланов немало достоинств. Они могут передвигаться над асфальтом, бездорожьем, снегом или водой. Скорость движения может достигать сотен километров в час. Грузоподъёмность по сравнению с самолётами может быть выше. Для взлёта или посадки таких машин не нужна длинная полоса. А ещё аппарат, летящий в нескольких метрах над землёй или водой, незаметен для радаров.
Есть, однако, и существенные минусы. Маневренность у экранопланов – очень плохая. Поворачивают они, как и самолёты, за счёт крена (наклона крыла), который в данном случае мал. Над местностью со сложным рельефом летать экранопланы не могут вообще. В общем, это очень специфичные машины, и применение их на практике просто нецелесообразно. В мире было построено много моделей экранопланов различного назначения и различных размеров. Но какого-то распространения такая техника не получила.
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