Кто такое покупает: машины с самым ужасным дизайном
Bond Bug
Эта машина целых 4 года выпускалась и продавалась в Великобритании. Двухместный и трехколесный спортивный автомобиль несмотря на все насмешки и нелепый внешний вид купили 2270 человек. Остальных, видимо, не впечатлил ни его двигатель мощностью 31 л.с., ни подъемная крыша-дверь.
Trabant 601
Это творение конструкторов из Восточной Европы было создано из особо композитного материала дуропласта. Этот материал обеспечивал длительный срок службы автомобиля. Быть может поэтому модель в практически неизменном виде выпускалась с конца 50-х до 1991 года?
Nissan Cube
Эта машина довольно специфически выглядит, однако продержалась на рынке долго. Вы до сих пор можете купить этот «Куб», но, конечно, не новый. Несмотря на компактность, в него удалось впихнуть массу всего: пять дверей, пять сидений и даже полный привод. В целом, если его внешность вас не смущает, то это не самый плохой вариант машины на вторичном рынке.
Renault Twizy
Этот удивительно футуристичный автомобиль от компании Renault вышел в 2012 году. Он был создан чтобы «сливаться с городскими джунглями», но его крайне нестандартная внешность лишь выделяла его на фоне всех прочих участников дорожного движения.
Машина снабжена двухместной кабиной, правда очень тесной и фактически водителю приходится сидеть между ног пассажира. Еще есть ламбо-двери, правда пластиковые, и неплохой запас хода для электромобиля таких габаритов.
Suzuki X-90
Очень компактный и не самый красивый двухместный внедорожник японского бренда вышел на рынок в 1995 году. Учитывая, что в истории бренда хватает миниатюрных внедорожников, которые отличаются приятным внешним видом и практичностью, мы не представляем, что побудило конструкторов на создание Х-90.
Однако, при всей своей нестандартности, этот недопикап был продан в США в количестве 7 тыс. автомобилей! Это тем более странно, учитывая, насколько в Штатах любят огромные внедорожники и пикапы.
Volkswagen Type 181
Компания Volkswagen известна своими красивыми и популярными автомобилями, чего только стоит их каноничный «Жук». Но в случае с этой моделью они явно промахнулись. От очарования и округлости «Жука» тут не оставили ничего, вся машина состоит из прямых линий и углов.
Машина с ее съемной крышей, по-видимому, предназначалась для молодых любителей пляжных тусовок. Единственное, что было общего с «Жуком», это знаменитый четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением.
Lancia Thesis
Машина была выпущена в 2001 году и выпускалась вплоть до 2009, за все врем было продано 16718 машин. О чем думали дизайнеры и конструкторы, когда проектировали эту нелепую решетку радиатора и выпуклые фары, словно распахнутые от удивления глаза, мы никогда не узнаем. К счастью, головная компания Fiat все же очнулась и прекратила выпуск и продажу этих машин.
Nissan Juke
Несмотря на свою крайне специфичную «морду» этот автомобиль уже не первый год остается популярным. Такое впечатление, что покупатели просто смотрят на его фото сзади, где все весьма стандартно и привычно, а потом просто смиряются с тем, что купили. Ну, один плюс у него точно есть – вы никогда не потеряете его на переполненной парковке в череде однотипных кроссоверов!
- 370 000 РВАЗ (Lada) 2106 1996 в Москве
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- 15 300 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 550 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 470 000 РFord Transit 2005 в Москве
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