24 ноября 2019, 14:14
Кто в России продает больше вседорожников?
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С января по сентябрь в нашей стране было продано более полумиллиона кроссоверов и вседорожников. Доля SUV-сегмента превышает 43% в российских продажах новых легковых автомобилей. Эксперты назвали ТОП-10 марок, вседорожники которых пользуются наибольшим спросом.
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На второй строчке с отставанием почти в 1,5 раза расположился Renault. На вседорожниках французской марки остановили свой выбор 53,6 тыс. россиян. Третья позиция досталась японскому Nissan, дилеры которого продали 47,2 тыс. автомобилей SUV-сегмента.
Замыкают пятерку лидеров японская Toyota с показателем 43 тысяч проданных вседорожников и корейская Kia – 37,9 тысячи единиц. Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных марок новых кроссоверов и внедорожников по итогам первых девяти месяцев текущего года вошли: Volkswagen (31,4 тыс. экз.), Mitsubishi (27,5 тыс.экз.), Lada (23,5 тыс. экз.), BMW (18,1 тыс. экз.) и Skoda (17,5 тыс. экз.).
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