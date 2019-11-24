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24 ноября 2019, 14:14

Кто в России продает больше вседорожников?

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С января по сентябрь в нашей стране было продано более полумиллиона кроссоверов и вседорожников. Доля SUV-сегмента превышает 43% в российских продажах новых легковых автомобилей. Эксперты назвали ТОП-10 марок, вседорожники которых пользуются наибольшим спросом.
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, кроссоверы и внедорожники каких марок наиболее востребованы в России. За первые 9 месяцев 2019 года отечественные дилеры реализовали 516,6 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Из них на долю корейского бренда Hyundai, занявшего первое место, пришлось 76,2 тыс. машин. 

На второй строчке с отставанием почти в 1,5 раза расположился Renault. На вседорожниках французской марки остановили свой выбор 53,6 тыс. россиян. Третья позиция досталась японскому Nissan, дилеры которого продали 47,2 тыс. автомобилей SUV-сегмента.

Замыкают пятерку лидеров японская Toyota с показателем 43 тысяч проданных вседорожников и корейская Kia – 37,9 тысячи единиц. Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных марок новых кроссоверов и внедорожников по итогам первых девяти месяцев текущего года вошли: Volkswagen (31,4 тыс. экз.), Mitsubishi (27,5 тыс.экз.), Lada (23,5 тыс. экз.), BMW (18,1 тыс. экз.) и Skoda (17,5 тыс. экз.).

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Кто в России продает больше вседорожников?
{{material_128041}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, кроссоверы и внедорожники каких марок наиболее востребованы в России. За первые 9 месяцев 2019 года отечественные дилеры реализовали 516,6 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Из них на долю корейского бренда Hyundai, занявшего первое место, пришлось 76,2 тыс. машин. На второй строчке с отставанием почти в 1,5 раза расположился Renault. На вседорожниках французской марки остановили свой выбор 53,6 тыс. россиян. Третья позиция досталась японскому Nissan, дилеры которого продали 47,2 тыс. автомобилей SUV-сегмента.Замыкают пятерку лидеров японская Toyota с показателем 43 тысяч проданных вседорожников и корейская Kia – 37,9 тысячи единиц. Кроме того, в ТОП-10 самых востребованных марок новых кроссоверов и внедорожников по итогам первых девяти месяцев текущего года вошли: Volkswagen (31,4 тыс. экз.), Mitsubishi (27,5 тыс.экз.), Lada (23,5 тыс. экз.), BMW (18,1 тыс. экз.) и Skoda (17,5 тыс. экз.).
2019-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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