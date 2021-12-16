Кто в России выбирает платные дороги: данные опроса в соцсетях
Те автомобилисты, кто предпочитает ездить по платным магистралям М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-3 «Украина» и ЦКАД, делают им предпочтение по нескольким главным причинам:
- экономия времени в пути за счет качественного дорожного покрытия, отсутствия пробок и высокой допустимой скорости;
- комфорт и безопасность, которую обеспечивают яркая разметка, освещение, разделяющие потоки отбойники и отсутствие одноуровневых переходов и светофоров;
- служба помощи на дороге (время прибытия аварийного комиссара к месту пришествия не превышает 10-12 минут);
- наличие оборудованных зон отдыха;
- отсутствие чувства усталости после поездки.
Это означает, что водитель может спланировать время предстоящей поездки и свой скоростной режим. Также можно не переживать о качестве дорожного полотна – оно всегда ровное и безопасное. Наконец, платная трасса, как правило, короче ее обычной, бесплатной альтернативы.
В ГК «Автодор» обращают внимание, что в преддверии новогодних праздников отмечается рост трафика на платных дорогах. К примеру, на федеральной магистрали М-4 «Дон» поток легкового транспорта в праздничные дни традиционно вырастает на 55-95%. Большая нагрузка будет и на молодую магистраль М-11 «Нева», соединяющую обе столицы. Особо тяжко будет в период с 25 декабря – рост трафика может составить 40 с лишним процентов (это опыт прошлых двух лет).
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