Водитель меняет полосу - кто отвечает за ДТП и как избежать штрафа

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 16:09

Кто виноват при аварии на сужении дороги: нюансы «змейки» по ПДД

Кто виноват при аварии на сужении дороги: нюансы «змейки» по ПДД

Водитель меняет полосу - кто отвечает за ДТП и как избежать штрафа

Кто виноват при аварии на сужении дороги: нюансы «змейки» по ПДД

Многие водители до сих пор путаются в правилах проезда сужений и часто совершают ошибки, которые приводят к пробкам и авариям. Эксперты объяснили, почему важно соблюдать «змейку», кто несет ответственность при столкновении, и что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Многие водители до сих пор путаются в правилах проезда сужений и часто совершают ошибки, которые приводят к пробкам и авариям. Эксперты объяснили, почему важно соблюдать «змейку», кто несет ответственность при столкновении, и что делать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

В России дорожные сужения - частое явление, особенно в крупных городах и на трассах с ремонтом. Для автомобилистов это не просто неудобство: неправильное поведение на таких участках может обернуться не только пробками, но и серьезными авариями с последующими спорами о виновности. Именно поэтому знание нюансов «змейки» - или, как ее еще называют в «шахматном порядке» или «через одного» - становится особенно актуальным.

Когда одна из полос заканчивается или становится непроходимой из-за препятствия, водители пропускают машины из соседнего ряда поочередно, как зубцы молнии. Но на практике многие стараются перестроиться заранее, опасаясь не успеть, или, наоборот, едут до самого конца, вызывая раздражение у других. Однако именно поздний, а не ранний, маневр считается правильным: преждевременное перестроение только увеличивает пробку. Водители на основной полосе должны дать возможность влиться, а те, кто перестраивается, не имеют права «влезать» силой.

Суды регулярно рассматривают споры по авариям на сужениях. Как отмечают юристы, ответственность почти всегда ложится на того, кто меняет полосу: у него повышенная обязанность убедиться в безопасности маневра. Даже если кажется, что уступать должны, рассчитывать на автоматическое преимущество нельзя. Если столкновение произошло при перестроении, значит, инициатор маневра не убедился в его безопасности.

Похожий принцип действует при въезде на автомагистраль с разгоночной полосы. Уступать должны те, кто вливается, а не основной поток. Это часто становится причиной конфликтов и аварий, особенно среди неопытных водителей. Кстати, в Санкт-Петербурге недавно обсуждали ужесточение наказаний для велосипедистов за нарушение ПДД - подробнее об этом можно узнать в материале о новых штрафах для велосипедистов.

Для справки: «змейка» применяется всегда, когда две полосы сливаются в одну, независимо от наличия знаков. Исключение - аварийные ситуации и въезд на автомагистраль. Если вы попали в ДТП на сужении, важно зафиксировать обстоятельства: фото, видео, показания свидетелей. Это поможет доказать свою правоту или снизить степень вины. По статистике, большинство аварий на таких участках происходит из-за невнимательности и спешки. Соблюдение простых правил не только экономит время, но и снижает риск попасть в неприятную ситуацию на дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено
Производство кроссоверов Jeland в России: как устроен завод в Петербурге
Экспедиционный УАЗ «Патриот»: новая версия для тяжелого бездорожья появится в 2027 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Республика Башкортостан Нижегородская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться