Кто обязан платить штраф за непристегнутых задних пассажиров в 2026 году: водитель или пассажир — в ГАИ дали разъяснения водителям

Кто заплатит штраф за непристегнутого пассажира в 2026 году — разъяснения ГАИ

За непристегнутого пассажира инспектор может привлечь и его самого, и водителя: автомобилисту грозит 1500 рублей, пассажиру - предупреждение или 500 рублей. Объяснение, что человек отказался застегнуть ремень, от ответственности водителя не освобождает.

За непристегнутого пассажира инспектор может привлечь и его самого, и водителя: автомобилисту грозит 1500 рублей, пассажиру - предупреждение или 500 рублей. Объяснение, что человек отказался застегнуть ремень, от ответственности водителя не освобождает.

На заднем сиденье ремень иногда считают необязательной формальностью. Но при остановке инспектором последствия могут коснуться и пассажира, и человека за рулем.

Обязанность пристегнуться лежит на пассажире, однако водитель не должен начинать поездку, пока ремень не застегнут. Фраза «я ему говорил, он не послушал» сама по себе от штрафа автомобилиста не избавляет. Если человек отказывается соблюдать требование, водитель вправе не везти его.

При столкновении непристегнутого пассажира сзади может отбросить на передние кресла. Это создает риск травм и для тех, кто сам был пристегнут. Вопрос безопасности не зависит от типа машины, а правило о ремне касается каждого места в салоне.

Если инспектор оформляет нарушение, внимательно прочитайте протокол. Проверьте данные автомобиля, затем сверьте указанное место и время с тем, что произошло.

Для объяснений водителя предусмотрена отдельная графа. В ней можно указать, что пассажира просили пристегнуться, но он отказался, или отметить другие обстоятельства, изложенные неверно. Такая запись зафиксирует позицию автомобилиста, однако сама по себе не отменит ответственность за перевозку непристегнутого человека.

При несогласии с постановлением важны подтверждения. Если момент попал на видеорегистратор, сохраните запись сразу: при перезаписи файл может исчезнуть. Отказ от подписи протокол не аннулирует - инспектор лишь отметит это в документе. Поэтому возражения лучше внести письменно, а копию забрать с собой.

Отдельный спор может возникнуть, если пассажир отстегнул ремень уже после остановки автомобиля. Инспектор увидит человека без ремня, хотя водитель утверждает, что в пути тот был пристегнут. В подобный ситуации следует объяснить последовательность событий и внести пояснение в протокол.

Постановление можно обжаловать в течение десяти дней - в районном суде либо у вышестоящего должностного лица ГАИ. По части 1 статьи 12.29 КоАП РФ пассажиру грозит предупреждение или штраф 500 рублей. Для водителя статья 12.6 КоАП РФ предусматривает 1500 рублей; количество непристегнутых людей в автомобиле эту сумму не увеличивает.