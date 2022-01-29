Кто заплатит штраф за непристегнутых пассажиров?
Уголовная ответственность
Мало кто задумывается, но водитель автомобиля несет полную ответственность за своих пассажиров вплоть до уголовной, если машина попадет в ДТП, и кто-то серьезно пострадает. Правда, отвечать водителю придется только в том случае, если он будет признан виновником ДТП.
Да и просто при остановке сотрудником ДПС именно водитель будет обязан заплатить штраф в размере 1000 рублей за непристегнутого пассажира, об этом говорится в ПДД РФ п.2.1.2. Неважно, один пассажир едет без ремня безопасности или трое – размер штрафа един.
Однако, в ПДД РФ еще предусмотрена и ответственность пассажиров, об этом сказано в п.5.1. Пассажирам грозит штраф в размере 500 рублей каждому, либо вынесение предупреждения.
Когда не имеют права штрафовать
Как сказано в ПДД – транспортное средство должно быть оборудовано ремнями безопасности. Если ремни безопасности на задних сиденьях не были установлены производителем, но он предусмотрел элементы конструкции для их самостоятельной установки, то водитель обязан был их установить, если перевозит пассажиров на заднем сидении. В случае отсутствия ремней водителю грозит штраф.
Но если конструкция автомобиля никогда не предполагала установки ремней безопасности сзади, то за их отсутствие вас не в праве наказывать.
Когда закон не требование, а рекомендация
Несмотря на ПДД, водитель не в праве силой принуждать пассажиров пристегнуться. Он может только попросить это сделать, но пристегиваться пассажиру или нет – от водителя не зависит. Единственное, что вы можете, это отказаться везти пассажиров, не желающих соблюдать правила.
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