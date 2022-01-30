Кто заплатит за камень, вылетевший из-под колес?
Если камень прилетел в стекло
Хорошая новость в том, что в ряде случаев у вас есть шанс доказать факт ДТП по вине впереди ехавшего автомобиля. Однако, без фиксации инцидента на видео сделать это почти невозможно. Во-первых, без видеорегистратора вы вряд ли успеете запомнить марку и номер машины – камни редко вылетают на низкой скорости. Во-вторых, вам нужны будут доказательства того, что имело место нарушение ПДД, приведшее к ДТП.
В настоящее время к таковым относятся два случая:
- Нарушение скоростного режима в месте установки знака 1.18 «Выброс гравия». Знак обычно соседствует с другим – 3.24 ограничение скорости до 40 км/ч.
- Движение по обочине, которая также имеет гравийную отсыпку, запрещается п. 9.9 ПДД РФ.
Кроме того, ПДД РФ п.7.5 запрещает эксплуатацию ТС без предусмотренных конструкцией брызговиков и грязезащитных фартуков. Это пункт можно попытаться использовать для признания вины водителя. Но, во-первых, потребуется экспертиза для установления связи между отсутствием брызговиков и отлетевшим в ваше стекло камнем. Во-вторых, признать водителя виновником ДТП почти наверняка не удастся, если не было выше названных нарушений.
Если вас пытаются сделать виновным ДТП с камнем из-под колес
Выше описаны ситуации, в которых вас могут признать виновным в ДТП и обязать возместить ущерб. Поскольку вы не могли не осознавать, что нарушение этих правил может повлечь последствия в виде вылетевшего из-под колес гравия.
В остальных случаях вам следует знать, что Верховный суд РФ в подобной ситуации не нашел признаков ДТП (постановление от 11.03.2016 г. по делу № 39-АД16-1). Если вы едете по обычной дороге с соблюдением правил, то вы никак не можете влиять на то, что камень, кусок застывшей грязи и так далее могут вылететь из-под колес вашей машины и разбить ветровое стекло другого автомобиля.
Это значит, что в ваших действиях нет никакого умысла. Более того, если вы не заметили разбитое стекло другой машины и уехали, то это не делает вас виновником, который покинул место ДТП.
Что же делать, если камень прилетел в ваше стекло
Вы можете попытаться призвать к ответу дорожные службы, в чьи обязанности входит содержание дорог. Для этого нужно будет остановиться и вызвать, но не ДПС, поскольку акт о ненадлежащем состоянии дороги составляется просто сотрудниками полиция. Они фиксируют наличие гравия, щебня или иных предметов на дороге, которые стали причиной разбитого стекла.
Доказать вину дорожников сложно, обычно это работает только в случаях, когда на месте инцидента недавно велись какие-то работы и дорожные службы не проследили за уборкой мусора.
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