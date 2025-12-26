Цены на детали снова удивили – что происходит с рынком автозапчастей в России

Кто заработал на росте цен на автозапчасти в 2025 году и почему рынок изменился

Рынок автозапчастей в 2025 году удивил новыми трендами. Цены на детали выросли, но не все потеряли. Эксперты раскрыли неожиданные детали изменений. Кто оказался в выигрыше и почему – читайте в нашем материале.

В 2025 году российский рынок автозапчастей оказался в центре серьезных перемен. Несмотря на сохраняющиеся санкции и сложности с логистикой, многие компании сумели адаптироваться к новым условиям. Им удалось не только сохранить ассортимент, но и удержать цены на приемлемом уровне для большинства покупателей. Однако, даже при этих усилиях, избежать подорожания не получилось. Эксперты журнала За рулем назвали главные причины.

В течение года курс рубля колебался в диапазоне 95–105 за доллар, что заставило поставщиков закладывать в стоимость товаров дополнительный запас на случай валютных скачков. Это привело к тому, что закупочные цены на импортные детали выросли почти на 20%. Особенно заметно это сказалось на тормозных системах и других комплектующих для иномарок, где рост цен достигал 22%.

Высокая ключевая ставка Центробанка, державшаяся на уровне около 20%, также внесла свою лепту. Кредиты для бизнеса стали дороже, а значит, и себестоимость запчастей увеличилась. Крупные сети, такие как «Автодок» и Exist, были вынуждены пересмотреть свои подходы к формированию складских запасов. Они перешли на более точное прогнозирование спроса и отказались от хранения медленно продающихся позиций, чтобы снизить издержки.

Инфляция затронула все этапы цепочки поставок. Рост цен на логистику, топливо, железнодорожные тарифы и аренду складов составил в среднем 10%. Дополнительные расходы на сертификацию и повышение зарплат персоналу увеличили общие издержки еще на 15–20%. В результате розничные цены на автозапчасти выросли на 15–25% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на все сложности, общий оборот рынка увеличился на 7–10%. При этом бюджетный сегмент показал наибольший рост – до 15%. Премиальные детали практически не изменились в объеме продаж, а локализованные и нишевые продукты прибавили 10–12%. Компании стали активнее внедрять цифровые решения для управления логистикой и ускорения оборота запасов.

Особое внимание в 2025 году привлек импортозависимый сегмент тормозных систем. Здесь требования к качеству и безопасности особенно высоки, а себестоимость производства постоянно растет. Покупатели стали чаще выбирать не самые дешевые, а более надежные аналоги. Спрос на бюджетные тормозные колодки вырос на четверть, но и специализированные продукты для кроссоверов и внедорожников показали уверенный рост.

Потребители стали более разборчивыми: теперь они ищут не просто низкую цену, а оптимальное соотношение стоимости и качества. Рынок постепенно взрослеет, и все больше клиентов выбирают поставщиков, которые готовы сопровождать их на всех этапах покупки и эксплуатации, а не просто продать товар. Такой подход, по мнению экспертов, станет определяющим для развития отрасли в ближайшие годы.