Кто займется обслуживанием автомобилей Renault после ухода марки из России

Ранее мы писали На московском заводе Renault будут собирать автомобили «Москвич» (это не шутка) Минпромторг России заявил о полном переходе в госсобственность активов группы Renault. При желании французы ... Читать далее

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг, сервисное обслуживание автомобилей Renault поручат АвтоВАЗу. Кроме того, в рамках существующих лицензий на мощностях АвтоВАЗа продолжат выпускать всю актуальную линейку автомобилей Lada: в Тольятти и в Ижевске. Правда, на этой неделе сборка машин вновь приостановлена из-за нехватки комплектующих.

Напомним, компания Renault приостановила деятельность в России 23 марта, а также заморозила сборку автомобилей на своем московском заводе. Решение было принято на фоне негативной реакции на российскую военную операцию на Украине. В конце апреля стало известно, что активы Renault в России отойдут государству в рамках символической сделки «за рубль», но с правом обратного выкупа в течение 6 лет. Правда, если российская сторона за это время будет инвестировать в предприятия, потраченные суммы учтут в итоговой стоимости для Renault. «Никаких подарков здесь не будет», – подчеркнул Денис Мантуров.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах возобновить на заводе «Рено Россия» сборку легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» в партнерстве с КамАЗом. Со временем помимо машин с традиционным ДВС на предприятии могут начать выпускать электрокары.

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