Кто займется обслуживанием автомобилей Renault после ухода марки из России
Напомним, компания Renault приостановила деятельность в России 23 марта, а также заморозила сборку автомобилей на своем московском заводе. Решение было принято на фоне негативной реакции на российскую военную операцию на Украине. В конце апреля стало известно, что активы Renault в России отойдут государству в рамках символической сделки «за рубль», но с правом обратного выкупа в течение 6 лет. Правда, если российская сторона за это время будет инвестировать в предприятия, потраченные суммы учтут в итоговой стоимости для Renault. «Никаких подарков здесь не будет», – подчеркнул Денис Мантуров.
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах возобновить на заводе «Рено Россия» сборку легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» в партнерстве с КамАЗом. Со временем помимо машин с традиционным ДВС на предприятии могут начать выпускать электрокары.
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