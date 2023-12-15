Кто-то готов заплатить 600 млн рублей за красивый номер

Ранее мы писали Самый дорогой автомобильный номер в мире заметили на машине, которая стоит в 100 раз дешевле В начале апреля на благотворительном аукционе в Дубае был продан самый дорогой автомобильный номер в мире ... Читать далее

В Австралии выставили на продажу уникальный номер, состоящий всего из трех букв: NSW от «New South Wales» - названия самого густонаселенного штата Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны. Цифра «1» еще больше взвинчивает потенциальную цену, которую можно выручить на аукционе. В своего время ее выдали первому комиссару полиции штата. В 1930-х годах красивый номер оказалась в руках сэра Фредерика Стюарта, железнодорожника из Ньюкасла, который со временем превратился во владельца автобусной компании, а позже основал авиакомпанию Australian National Airways. Он поставил номерной знак на свой Oldsmobile.

В 1988 году его вдова, леди Мэйджори Стюарт, отклонила предложение продать номер за 200 тысяч долларов. Леди Стюарт скончалась в 2000 году. Но номерной знак выставили на продажу только сейчас, впервые за 110 лет. Что еще больше увеличивает его стоимость. Аукцион продлится до конца января, но ставки уже достигли отметки в 10 млн австралийских долларов, что в пересчете по текущему курс превышает 600 млн рублей. Номерной знак почти наверняка будет дороже, чем автомобиль, на который его установят.

Фото: lloydsonline.com.au

На сегодняшний день самым дорогим номерным знаком в мире считается номер «P7», который продали на благотворительном аукционе в Дубае в апреле 2023 года за 14,2 млн американских долларов. Теперь он красуется на электрокаре Tesla Model X.

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