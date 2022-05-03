Кто-то поставил внедорожник Chevrolet на три колеса
Фото: thedrive.com
Единственное переднее колесо установлено на L-образном кронштейне, расположенном на месте переднего бампера. По фотографиям неясно, является ли это рычагом подвески или просто продолжением рамы, но в любом случае он должен испытывать существенные скручивающие нагрузки. Кронштейн собран из балок, которые представляют собой несколько плохо сваренных вместе металлических пластин.
Трудно сказать, что подвигло владельца внести столь радикальные изменения в конструкцию. Из-за уменьшенного переднего пятна контакта эффективность торможения существенно снизилась, а внедорожные качества и вовсе стали равны нулю. Но судя по великолепному состоянию машины, хозяин хорошо о ней заботится.
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