22 апреля 2022, 16:16
Кто-то выложил за красивый номер 10 млн долларов (но это не рекорд)
Сразу несколько невероятно дорогих автомобильных номерных знаков были проданы на благотворительном аукционе «Самые благородные номера» в Дубае. Все вырученные средства поступят в фонд акции One Billion Meals, которая обеспечивает едой малообеспеченных и бездомных.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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One Billion Means – это крупнейшая благотворительная акция, в рамках которой планируется предоставить миллиард обедов нуждающимся людям в 50 странах мира. На первом аукционе, где был продан номер «AA8», удалось собрать денег на 76 млн обедов. Однако сумму в 9,5 млн долларов, уплаченную за автомобильный номер, нельзя назвать рекордной. Например, в конце прошлого года калифорнийский бизнесмен выставил на аукцион NFT OpenSea свой номер «MM» за 5 888 Ethereum, что в то время было эквивалентно 24 млн долларов.
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