Кто-то заплатил 22 000 евро за Tesla Model X, который подняли со дна реки

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Удивительную историю рассказали пользователи Reddit . В сентябре 2022 года электрический кроссовер каким-то образом умудрился нырнуть в Дунай на паромном причале недалеко от Будапешта. В салоне никого не было, и автомобиль просто скатился в воду. Возможно, водитель забыл включить стояночный тормоз, но владельцы утверждают, что на Tesla электронный ручник активируется автоматически. Как бы то ни было, автомобиль оказался в воде и быстро пошел ко дну.

К тому времени, как приехали спасатели, машина скрылась под водой и ее немного отнесло течением. Пришлось вызывать водолазов, чтобы найти электрокар на дне и поднять его на поверхность. На кадрах с места спасательной операции видно, что у Tesla Model X открыты задние двери и багажник. Автомобиль явно был серьезно поврежден водой, но это не помешало кому-то купить его на следующий же день за 22 тысяч евро (порядка 2 млн рублей в пересчете по курсу).

Упомянутые модели: Tesla Model X

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