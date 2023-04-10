Кто-то заплатил 22 000 евро за Tesla Model X, который подняли со дна реки
Фото: Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
Фото: Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
Фото: Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
Фото: Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat
К тому времени, как приехали спасатели, машина скрылась под водой и ее немного отнесло течением. Пришлось вызывать водолазов, чтобы найти электрокар на дне и поднять его на поверхность. На кадрах с места спасательной операции видно, что у Tesla Model X открыты задние двери и багажник. Автомобиль явно был серьезно поврежден водой, но это не помешало кому-то купить его на следующий же день за 22 тысяч евро (порядка 2 млн рублей в пересчете по курсу).
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03.10.2022, 15:33
Еще один автомобиль Tesla решил самоликвидироваться
Очередная серьезная авария, причиной которой стало необъяснимое поведение автопилота Tesla, произошло в швейцарских Альпах. Кроссовер Model X внезапно решил свернуть с шоссе в кювет, несколько раз перевернулся и припарковался, лежа на боку на проселочной дороге.Читать далее
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25.08.2022, 14:49
Есть бабушки в русских селеньях: на Сахалине пенсионерка гнала на Tesla по встречке
В Сети появилось видео, запечатлевшее стремительный обгон через сплошную в исполнении красного кроссовера Tesla Model X. Выяснилось, что за рулем находилась 61-летняя женщина, которая одолжила машину у сына.Читать далее
-
24.02.2022, 07:45
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-
15.02.2022, 08:43
Затонувшая Tesla превратила море в адский бурлящий котел
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