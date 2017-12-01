1 декабря 2017, 15:54

Кубок Audi quattro Ski Cup объединяет клиентов марки

В грядущие выходные в Обергургле пройдет I этап горнолыжных соревнований серии Audi quattro Ski Cup. В турнире, состоящим из 10 этапов и финала, традиционно примут участие клиенты Audi и любители лыжного спорта. Все они должны будут проявить себя на трассе гигантского слалома.
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Кубок Audi quattro Ski Cup объединяет клиентов марки Audi
Соревнования пройдут на горнолыжных склонах Австрии, Италии, Франции и Швейцарии с финальной гонкой в Кицбюэле в марте. Кубок Audi quattro Ski Cup дает возможность всем участникам-любителям почувствовать себя, как на трассах Кубка Мира - старт на уровне звезд мирового лыжного спорта, профессиональная система хронометража и точно такая же, как на Кубке Мира, финишная арка.

Лучшие атлеты получат право выступить в финальных соревнованиях, которые пройдут в Кицбюэле с 23 по 25 марта 2018 года.

В прошлом году в соревнованиях приняли участие 3100 человек. Первый сезон проводился на 2 трассах. В этом сезоне участники турнира смогут посетить 10 горнолыжных курортов: Обергургль, Сент Мориц (St. Moritz), Санкт-Антон-ам-Арльберг (St. Anton am Arlberg), Вербье (Verbier), Межев (Megeve), Кортина д’Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), Кицбюэль (Kitzbühel), Альта Бадия (Alta Badia), Давос (Davos) и Мадонна ди Кампильо (Madonna di Campiglio).
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Кубок Audi quattro Ski Cup объединяет клиентов марки
Соревнования пройдут на горнолыжных склонах Австрии, Италии, Франции и Швейцарии с финальной гонкой в Кицбюэле в марте. Кубок Audi quattro Ski Cup дает возможность всем участникам-любителям почувствовать себя, как на трассах Кубка Мира - старт на уровне звезд мирового лыжного спорта, профессиональная система хронометража и точно такая же, как на Кубке Мира, финишная арка. Лучшие атлеты получат право выступить в финальных соревнованиях, которые пройдут в Кицбюэле с 23 по 25 марта 2018 года.В прошлом году в соревнованиях приняли участие 3100 человек. Первый сезон проводился на 2 трассах. В этом сезоне участники турнира смогут посетить 10 горнолыжных курортов: Обергургль, Сент Мориц (St. Moritz), Санкт-Антон-ам-Арльберг (St. Anton am Arlberg), Вербье (Verbier), Межев (Megeve), Кортина д’Ампеццо (Cortina d'Ampezzo), Кицбюэль (Kitzbühel), Альта Бадия (Alta Badia), Давос (Davos) и Мадонна ди Кампильо (Madonna di Campiglio).
2017-12-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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